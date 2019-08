Se scoringene i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

De brunkledde fikk en drømmestart på kampen.

Stian Aasmundsen scoret etter åtte minutter, før Daouda Bamba utlignet for gjestene ti minutter senere.

Etter drøyt en time spilt scoret venstrebacken Vetle Dragsnes på heldig vis. Det ble stående som vinnermålet.

– Virker som det har noe å si

Erik Huseklepp, som har vært med på flere av Branns nedturer mot Mjøndalen, spekulerer på om Brann er preget av den dystre statistikken når de reiser til Consto Arena.

Resultatene i 18-runden Ranheim-Molde 2-3

Tromsø-LSK 1-1

Vålerenga-FKH 1-2



– Det skal ikke ha noe å si, men det virker jo sånn. Jeg har spilt mot Mjøndalen seks, syv, åtte ganger, og har aldri spilt en god kamp mot dem, sier den tidligere Brann-profilen i FotballXtra.

– Mjøndalen har et eller annet tak på Brann. Det er tydelig at det er et eller annet som ligger der. Statistikk skal egentlig ikke ha noe å si, for hver kamp lever sitt eget liv. Men det spiller likevel ofte inn, fortsetter han.

Tapet betyr at Brann er bakpå i medaljekampen. De har fem poeng opp til Odd på tredjeplass, og er à poeng med Rosenborg på fjerdeplass.

– Kan bli en kjedelig høst

Bergenserne er i tillegg ute av cupen og led et surt nederlag i Europaliga-kvaliken. Jesper Mathisen mener at det vil være ødeleggende for Brann og Lars Arne Nilsens prosjekt om de nå havner utenfor medaljekampen.

– Brann har Eliteserien igjen å kjempe for. De har bygget en stall som er skikket til å jobbe på flere fronter. Én ting er om de ikke tar medalje, men de skal i hvert fall være med å kjempe om medalje. Hvis ikke har Brann ingenting å spille om denne høsten, og da blir det en veldig kjedelig høst i Bergen, advarer Mathisen.

Tapet ender en rekke på seks kamper uten å bli slått. Likevel mener Huseklepp at Lars Arne Nilsens mannskap har hatt problemer den siste tiden.

– De skaper litt for lite målsjanser. De har ikke gjort det dårlig, men sliter med det offensive spillet. De sliter spesielt mot etablert forsvar, og har slitt veldig med å skape nok målsjanser, mener han.