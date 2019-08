Sørgende samlet seg for å markere tapet av isbreen Okjøkull på Island søndag.

Det som var en solid ishatt på toppen av vulkanen i 700 år, er nå borte.

Dra i slideren på bildet øverst for å se forskjellen. Bildet til venstre ble tatt av Nasa 7. september 1986. Bildet til høyre ble tatt 1. august 2019.

Stasminister Karin Jakobsdorrir, miljøvernminister Gudmundur Ingo Gudbrandsson og tidligere president i Irland, Mary Robinson, var til stede under seremonien.

Deltakerne gikk opp østsiden av vulkanen som ligger nordøst for hovedstaden Reykjavik, og satte opp en plakett med et brev til fremtiden.

På den står det skrevet:

«Ok er den første islandske isbre som mister statusen sin som isbre. Iløpet av de neste 200 årene er det forventet at alle våre største breer vil lide samme skjebne. Dette monumentet settes opp for å anerkjenne at vi vet hva som skjer, og hva som må gjøres. Bare du vet om vi gjorde det.»

Teksten er skrevet av den islandke forfatteren Andri Snaer Magnason, og avsluttes med dagens dato, og dagens konsentrasjon av Co2 i luften globalt som er 415 ppm.

I 2013 ble det for første gang i menneskehetens historie målt over 400 ppm Co2 i atmosfæren.