Skei Grande slår tilbake: – Siv Jensen dikterer ikke avtaler

Søndag fikk TV 2 bekreftet at Trine Skei Grande har gikk partilederne i de andre partiene beskjed om at hun sier nei til skissen som ligger på bordet.

Opplysningene kom rett før Siv Jensen holdt sin pressekonferanse.

– Jeg opplever at vi nå er ferdigforhandlet, vi har holdt på med dette nå veldig lenge, vi kom så langt vi kom. Nå forankres det i partiene og hvis ett eller flere partier ikke kan stille seg bak dette så blir det egentlig opp til statsministeren å håndtere det videre, sa Siv Jensen.

Nå slår Trine Skei Grande tilbake:

– Siv Jensen dikterer ikke avtaler alene. Jeg ser at Frp har beveget seg i vår retning for å finne klima- og miljøløsninger, og vi bygger å Granavolden-erklæringen. Vi snakker alltid for å finne avtaler, men det er viktig å ivareta klima og miljø.

– Hva legger du i at Siv Jensen ikke dikterer avtaler?

– Nei, vi har en avtale. Den heter vi Granavolden-plattformen. Den utvikler vi gjerne. Vi har kuttet bompenger som irriterer folk, men vi har også sørget for et stort løft for klima og miljø.

Hun vil forhandle videre og ser ingen grunn til at regjeringen ikke skal bli enige.

– Venstre vil ivareta klima og miljø. Det er vårt hovedutgangspunkt, sier Skei Grande.

TV 2 får bekreftet fra kilder at Venstre skal ha fått gjennomslag i skissen for at staten skal dekke opptil 70 prosent av kollektivsatsingene i de store byene. Dagens andel er 50 prosent.

Kildene i partiet mener Fremskrittspartiet spiller høyt, og sier at Venstre står fast på Granavolden-erklæringen.

– Avtalen på bordet nå ivaretar ikke klima- og miljø?

– Det er ingen avtale på bordet, det er ingen enighet. Men jeg er kjempeglad for at Frp har beveget seg. Vi skal klare å finne en god løsning når vi skal lage budsjetter.

– Siv Jensen sier jo det ikke er mer å forhandle om?

– Ja, men det kom mange ultimative krav i vår også. Jeg håper Frp vil snakke sammen med de fire partiene.

– Så du tror ikke på Siv Jensen?

– Jeg tror vi skal finne gode avtaler.

– Så du tror ikke på Siv Jensen?

– Jeg tror vi skal finne gode avtaler, sier Skei Grande igjen.