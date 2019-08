Det var to gutter og en voksen mann om bord i båten da den kjørte på noe i Bjerkvik utenfor Narvik søndag.

En tipser sier til TV 2 at båten skal ha truffet en påle eller stolpe som stakk opp ute i vannet.

– Begge barna er gutter i tiårsalderen, og det ene barnet er hardt skadet. Begge blir nå fraktet til sykehus, opplyser operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Mari Lillestø, til TV 2.

Den hardt skadde tiåringen er flydd til Universitetssykehuset i Tromsø.

Den andre er fraktet til sykehuset i Narvik. Det er også mannen som er i 50-årene. Skadeomfanget for de to er ikke kjent, men politiet skriver på twitter at alle de involverte er fraktet til sykehus.

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser og vitneavhør. De ønsker å komme i kontakt med personer som eventuelt kan ha filmet båten i forkant av ulykken.

– Båten har store skader i front, opplyser politiet.

Det er ikke kjent hvordan ulykken skjedde.

Politiet ble varslet om hendelsen søndag ettermiddag klokken 16.50.