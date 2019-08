Kollegene til servitøren tilkalte politiet etter at han ble skutt i skulderen med et håndvåpen i Noisy-le-Grand, som ligger et lite stykke utenfor Paris.

Ambulansepersonell jobbet på stedet for å redde livet til servitøren, men livet stod ikke til å redde.

Hendelsen skjedde på fredag kveld, skriver The Guardian.

Et vitne på stedet beskriver hendelsen som at personen som avfyrte skudd etter at han oppfattet servitøren som for treg med serveringen av en sandwich. Den antatte skytteren skal så ha løpt fra stedet.

Det er åpnet mordetterforskning, og politiet undersøker nå hva som har skjedd.

Mens den mulige gjerningsmannen fortsatt er på frifot, har sjokkerte franskmenn samlet seg utenfor pizzarestauranten i etterkant av hendelsen.

– Dette bare trist. Det er en stille og rolig restaurant som åpnet for bare noen måneder siden, og det har aldri vært noen problemer der, sier en kvinne (29) til The Guardian.