Vant Arctic Race etter ellevilt sekunddrama

Det ble en svært spennende avslutning av Arctic Race. Warren Barguil ledet sammenlagt med tre sekunder før den avgjørende etappen, men Alexey Lutsenko hadde ingen planer om å la franskmannen ta seieren.

Med en sluttspurt i målbyen Narvik kom Lutsenko på tredjeplass ett sekund foran Barguil på fjerdeplass.

Med bonussekundene tok Lutsenko sammenlagtseieren med ett sekunds margin.

Barguil var ikke fornøyd etter å ha tapt med ett sekund.

– Det er dritt. Jeg synes Lutsenko var sterk, men hadde jeg vært på hjulet hans hadde jeg klart. Han som var på hjulet hans prøvde å skyve meg bort, og ja, det er ikke sånn man driver med sykling, etter min mening. Jeg er bare skuffet, hadde Lutsenko vunnet på normalt vis hadde det ikke vært noen problem, men når han vinner på denne måten, så liker jeg det ikke, sier Warren Barguil til TV 2.

Etter å ha passert mål slengte Barguil med leppa til Enrico Gasparotto som han mener ødela vinnersjansene.

– Jeg sa at han var en idiot. Jeg kalte han idiot fordi det ikke er fair på den måten. Han sa at han ble blokket, kanskje han ble det, kanskje ikke, men tidligere bremset han ned og jeg mistet farten og ca 15 meter, og da var det gjort, forklarer franskmannen.

– Jeg synes Lutsenko er en verdig vinner og han kjører aggressivt, men å tape med ett sekund er hardt og jeg føler jeg også fortjente å vinne, sier Barguil.

Det ble også norsk jubel i Nord-Norge, for fem kilometer før mål stakk Markus Hoelgaard fra feltet. 24-åringen fra Ålgård ble truet av Amund Grøndahl Jansen på slutten, men Hoelgaard holdt det inn og tok etappeseieren foran landsmannen som ble nummer to.

– Jeg fryktet at de skulle sluke meg

– Det er utrolig stort. Jeg har fått vanvittig god hjelp av de andre på laget hele uken. Det satt litt langt inne i går, og jeg skulle gjerne hjulpet laget bedre, men å toppe det med seier i dag var helt sykt, sier etappevinneren til TV 2.

– Jeg så at de andre var ganske kokt og jeg følte meg sterk, så jeg tenkte at dersom det ble motvind, var det mulig å stikke av gårde. Da jeg fikk luken, skjønte jeg at det kom til å bli vanskelig å hente meg. Jeg fryktet at de skulle sluke meg etter hvert, men jeg prøvde å fokusere på meg selv, ikke snu meg for mye og kjøre med det jeg hadde, for å se om det holdt. Det gjorde det heldigvis, sier han.

– Hva betyr denne seieren for karrieren din?

– Det er utrolig stort. Det er den største seieren jeg har hatt, så får vi nyte den og så se hva det vil ha å si på lang sikt, sier Hoelgaard.