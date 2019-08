Trine Skei Grande sier nei til skissen Siv Jensen la frem for landsstyret. Frp sier ja, og nå er regjeringen i trøbbel.

– Nå har partiene hatt en prat og nå må vi diskutere hva som er årsaken til de forskjellige standpunktene, sier Erna Solberg til TV 2.

Hun mener skissen var god.

–Vi synes vi la en god skisse på bordet som var god og balansert for både kollektivtrafikken og for å redusere bompenger. Vi får jobbe med disse sakene fremover, sier statsministeren.

Flere samtaler

– Vi må gå grundigere gjennom disse spørsmålene, så kommenterer ikke jeg ting før vi faktisk har snakket sammen.

– Frykter du at det går mot en regjeringskrise?

– Jeg oppfatter at vi alle er opptatt av at vi både skal få til gode løsninger på kollektiv, men også gode løsninger for at vi skal få redusert bompengetrykket for mange familier i Norge. Det må vi fortsatt jobb med.

– Hva skjer hvis dere ikke blir enige om dette?

– Spekulative spørsmål svarer jeg ikke på, heller, sier Solberg.

Siv Jensen: – Forhandlingene er ferdige

Frps landsstyre godtok avtalen søndag, etter et tre timers langt møte.

– Frp har nå sluttet seg til det avtaleutkastet som er fremforhandlet mellom de fire partiene. Det var så langt vi kom. Nå må alle partiene avklare dette også får vi sette oss ned og diskutere det. Men forhandlingene anser jeg nå som ferdige. Vi kommer ikke lenger enn det vi har gjort nå, sier Siv Jensen til TV 2.

– Kaoset fortsetter?

– Nei, forhandlingene er ferdige, partiene må ta stilling til det, også går vi videre.