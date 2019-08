TV 2 får opplyst av kilder at Trine Skei Grande skal ha informert de andre partilederne om at hun ikke kan gå god for det som ligger i skissen.

TV 2 fikk søndag formiddag opplysninger om at partileder Siv Jensen vil presentere en skisse til løsning mellom de fire partiene.

– Det er et forslag til skisse til en enighet mellom de fire partiene, sa Siv Jensen til TV 2 før møtet.

Skissen skal i følge TV 2s kilder i svært stor grad være basert på det partiene var enige om før partilederdebatten i Arendal, og Fremskrittspartiets ledelse skal være fornøyd med innholdet i skissen.

TV 2 er kjent med at partiene hadde møte søndag forrige helg. Planen var at de fire partilederne skulle forankre det i partiene.

I Venstre er signalene at det ikke haster med å finne noen løsning på striden rundt bompenger og finansiering av bypakkene.

Verken Ola Elvestuen, Trine Skei Grande eller Terje Breivik har besvart TV 2s henvendelser.