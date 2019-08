Paret ferierte på middelhavsøya Sardinia, men på bilfergen tilbake til fastlandet på torsdag ble de stoppet av tollerne.

I bagasjerommet på bilen til det franske paret fant politiet over 40 kilo sand og skjell, skriver HLN.

De risikerer nå en straff på ett til seks år i fengsel. På Sardinia er det nemlig straffbart å ta med seg sand og skjell fra strendene.

Forbudet ble innført 1. august 2017, etter at lokale myndigheter hadde sett seg lei på at mengder med strandsand stadig ble tatt med hjem av turister.

Det franske paret som ble arrestert innrømmer å ha samlet inn sanden i Chia, som ligger sør på Sardinia.





UNA COPPIA DI TURISTI FRANCESI HA PROVATO A RUBARE 40 CHILI DI SABBIA BIANCA DALLA SPIAGGIA DI CHIA https://t.co/ggzu70MTNH pic.twitter.com/610OjBxA0B — Dagospia (@_DAGOSPIA_) August 17, 2019

Stort problem

Det at turister forsøker å ta med seg litt av den hvite, fine sanden som er på middelhavsøya hjem fra ferie er ikke noe nytt problem. Årlig forsvinner det flere tonn med sand. Bare fra flyplassen som ligger i Olbia blir det konfiskert to tonn med sand hvert år, ifølge The Local.

SARDINIA: Roger Moore besøkte Sardinia, og byen Olbia i sammenheng med innspillingen av "The Spy Who Loved Me" tilbake i 1977. Foto: NTB scanpix

– Tallene fra flyplassen er slående. Det gir oss en pekepinn på hvor utbredt dette problemet faktisk er, sier naturoppsynsvesen-sjef, Augusto Navone til Corriere della Sera.

I Olbia forsøker de å få all sanden som blir konfiskert på flyplassen tilbake til strendene. Flyplassen har i samarbeid med det lokale naturoppsynsvesenet signert en avtale for å få returnert nettopp sanden.

Men det må først kartlegges hvor sanden stammer fra før den blir returnert. Geologer har bidratt i arbeidet for å klarlegge dette. Så langt har seks tonn med sand funnet veien tilbake til der den kom fra.

Slående vakre strender

De kritthvite strendene på Sardinia har lokket turister til øya i mange år. Fra Norge går det direktefly til Olbia hver uke.

Havnebyen er også kjent for å ha huset filminnspillingen til James Bond-filmen “The Spy Who Loved Me” fra 1977, med Roger Moore i hovedrollen.