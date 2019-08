Olaf Tuftes lagkamerater er like gamle som proffkarrieren hans

– Nå gjenstår det bare å bli klin gærne. Det er vel det vi trenger for å hente medalje, tror jeg, sier Stabe Helvig.

Dobbeltfireren tok 5. plassen under EM i juni og var bare ett sekund unna medalje. Det lover godt for OL-kvalifisering. Å ikke klare det, er ikke aktuelt.

– Hvis dere plutselig ikke skulle klare kvalifiseringen, hvordan blir det med karrieren videre da, Olaf?

– Neste spørsmål. Det er ikke et alternativ, svarer Tufte og legger til et smil.

Betaler for «god oppførsel»

Tufte forteller at det ofte blir mer utfordrende jo flere som sitter i en båt, fordi alle er forskjellige individer med forskjellige roteknikker. Den tøffeste nøtta mener han er å holde sammen i tøffe treningsperioder på liten plass.

– Man trener seg ned og er ikke alltid like glad i hverandre når man er trøtt og sliten og det blir litt pirking og sånne ting. Jeg er imponert over hvordan gutta har holdt sammen og har orket å ha med gamlefar på tur. Jeg kan «næge» ganske mye, for jeg er veldig opptatt av at det skal gå fort fram.

Solbakken mener at det også er noe av det mest givende med å ro flere i samme båt.

LAGKAMERATER: Oscar Stabe Helvig (t.v.) og Erik Solbakken under EM i Glasgow i fjor. Foto: Ellen Kessel

– Nå kom vi akkurat hjem fra en måned på tur sammen og har bodd på få kvadratmeter med samme person i litt lenger enn det man kanskje skulle ønske. Jeg synes vi løste det på en veldig bra måte både utenfor og i båten, og det er kanskje noe av det mest givende med å sitte i så store båter. Det gir det en ekstra dimensjon utover det å ro singel, i hvert fall for min del, sier Solbakken.

Lagkameraten skryter også av Tuftes egenskaper til å kombinere rollen som læremester og lagkamerat – og det faller i god jord.

– Jeg synes Olaf har en evne til å vise forståelse for det man selv sier og mener. Han har en ganske ydmyk tilnærming til hvordan vi jobber sammen. Selv om Olaf har vært med i fryktelig mange år så velger han litt hvilke kamper han skal kjøre veto på. Det er klart at det er inspirerende å få jobbe sammen med han og ikke bare under ham, forteller Solbakken.

– Vær så god gutten min, nå svarte du godt for deg, sier Tufte og dytter en 500-lapp i hånda på lagkameraten.

– Thank you. Rett ut og kjøpe is! Svarer en fornøyd Solbakken og dytter lappen i baklomma.

– Skjer dette ofte?

– Når de gjør som de har fått beskjed om, så må de premieres så de gjør det igjen, sier Tufte.

– Hva er det beste du har lært av Tufte?

– Det er rotaket, følelsen, det er veldig mye mer enn det visuelle. Det er et samspill med vannet og båten som Olaf er helt rå på.

LINZ NESTE: Roerne som skal til VM sammen med trenere. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Lagkameratene vil ikke at Tufte skal legge opp

– Blir det ditt siste OL?

– Inntil videre så er det vel annonsert at mest sannsynlig er mitt siste OL, sier Tufte.

– Det får vi se på! Kaster Solbakken inn og tar et godt grep rundt skulderen til lagkameraten.

– Har du lyst til et OL til etter Tokyo?

– Lyst og lyst. Jeg tror vi skal ta Tokyo først, men det er jo en grunn til at jeg har vært med så lenge som jeg er. Jeg har det vanvittig gøy med de gutta jeg trener med og egentlig bor sammen med. Jeg er genuint opptatt av å ro fort og få det til bedre, så hvis jeg ikke hadde trivdes sammen med de jeg er sammen med og trivdes med å trene, hadde jeg sluttet for lenge siden.

Båtens tre andre roere er klare på hva de ønsker.

– Det hadde vært fint å ha han med til 2024, for jeg føler fortsatt at jeg trenger litt av erfaringen hans. Vi får vel ta en prat med kona hans, sier Stabe Helvig.

– Vi blir vel aldri helt utlært, og vi lærer ikke så veldig fort, så mer tid med Olaf hadde vært bra, sier Helseth.

Flere medaljehåp i VM

En stor gjeng norske roere skal reise til VM i Linz i Østerrike. Konkurransene pågår fra 25. august til 1. september og landslagstreneren har tro på flere norske medaljer.

– Vi har høye forventninger, synes jeg. Vi håper fremfor alt å få flere lag kvalifisert til OL og PL (Paralympics). Vi tror at vi kan ha fire eller fem lag som klarer det. Det føles både realistisk og veldig bra. I tillegg synes jeg at vi har tre solide medaljesjanser, derfor velger jeg å kommunisere at vi skal prøve å ta tre medaljer. Så har vi en «dark horse» med denne dobbeltfireren med Olaf og de unge guttene som er veldig spennende. Avstanden til medalje der er veldig kort. Vi har også flere utviklingslag som får litt mer tid på seg, sier landslagstrener Johan Flodin.

– Hva må dobbeltfireren jobbe med for å nå helt opp?

– Konkurransen er tøff og man skal ha dagen, men jeg synes at de er i en god fase hvor de har utviklet seg for hver dag og hver uke. Det gjør at jeg synes at de har potensialet for å nå opp til medalje. Olaf bestemmer rytmen i båten og jeg vet at han er helt gæren når det er 500 meter igjen, sier Flodin.

– Dere sto for en høy prosentandel av medaljene under OL i Rio, hva tenker du om samme type prosentandel til neste år?

– Jeg ser veldig gjerne at Norge tar betydelig flere medaljer enn hva vi gjorde i Rio, men vi tar gjerne halvparten.

MEDALJEHÅP: Kristoffer Brun (t.v.) og Are Strandli vil ro fortere enn noen gang før. Her fra EM-gullet i fjor. I VM samme sesong hadde uflaks med sykdom. Foto: Ellen Kessel

– Tre solide medaljesjanser

Landslagssjefen har en sterk gjeng med seg til Østerrike, der flere har verdensmestertitler fra før og medaljer fra mesterskap.

Blant dem er dobbeltsculleren med Are Strandli (31) og Kristoffer Brun (31) i båten, singelsculler Kjetil Borch (29) og verdensrekordholder Birgit Skarstein (30) i pararoing.

– Vi har høye forventninger og vi tror at vi skal kunne ro fortere enn vi har gjort noen gang før. Det er i hvert fall målsetningen, så får vi se hva det holder til. Vi har hatt en utfordrende vårsesong og ting har ikke gått helt på skinner, så nå gleder vi oss bare til å konkurrere og ha det gøy, få vist hva vi er gode for, sier Are Strandli.

Birgit Skarstein har også høye forventninger før mesterskapet.

– Jeg er så spendt! Det her tror jeg blir superartig, supernervepirrende og innmari spennende, sier Skarstein.

– Du har levert sakene og vært ganske overlegen i det siste. Hva tenker du om det i forkant av VM?

– Det har jo gått veldig bra, men VM skal ros og vi ser jo det at flere av de som har meldt seg på til VM nå er flere jeg ikke har sett på flere år. Det er noen nasjoner, som Kina for eksempel, som har det med å komme en gang i skuddåret. Og når de kommer, da kommer de som en kule. Selv om det har gått bra, har jeg hele tiden hatt en annen utøver på skulderen som jeg vet at plutselig kan dukke opp i VM.

– Hva vil du være fornøyd med i VM?

– Mitt hovedmål er å sikre meg en plass til Tokyo neste år. Jeg må bli topp seks i VM for å bli kvalifisert til Paralympics i Tokyo 2020, så har jeg veldig lyst til å ta et VM-gull. Det hadde vært skikkelig artig. Vi har jobbet for det og gjort noen endringer i teknikken som vi har fått mye fart for, så det hadde vært veldig kult om vi hadde greid å ta det helt inn.

Kjetil Borch har verdensmestertittelen fra i fjor, men mener at han må prestere bedre i år for å klare å gjøre det samme. Han har også operert kneet en gang til i januar etter en skade som ble slått opp, men sier at kneet fungerer bra for roing nå.

– Målsetningen er alltid å stå øverst på pallen, ellers er det ingen vits for meg å starte en VM-finale eller dra til VM. Det er alltid målsetningen min, men i år blir det beintøft. Det er et par andre utøvere som har kommet seg opp og det blir kamp helt fram til linja, sier Borch.

– Hvor viktig er VM nå med tanke på en slags formsjekk før OL til neste år?

– Det blir en slags generalprøve. Jeg prøver ut litt andre ting enn det jeg har gjort tidligere, som forhåpentligvis skal gi meg litt bedre kapasitet, for det tror jeg at jeg trenger. Det jeg gjorde i fjor holder ikke i år, det jeg gjorde i fjor holder kanskje til en bronsemedalje. Jeg er nødt til å heve meg og jeg har prøvd å forbedre meg på en hel del punkter.