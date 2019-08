– Fremskrittspartiet har hatt landsstyremøte, hvor det ble tilslutningen til avtalen som er vært forhandlet frem mellom de fire partiene. Avtalen som ligger på bordet mener vi bidrar til reduksjon i bompengebelastningen for folk flest, samtidig som bidraget til kollektivsatsing øker, sier Siv Jensen.

– Nå er det opp til de andre partiene å avgjøre, sier Frp-lederen.

Rett før pressekonferansen meldte TV 2 at Trine Skei Grande har sagt nei til skissen.

– Jeg er klar over at Venstre ikke synes å være enig i innholdet, men vi har ikke oppfattet at det er tatt en endelig beslutning. Hvis et eller flere partier ikke kan slutte seg til avtalen, er det et spørsmål som statsministeren må avklare.

– Kan alle partiene fortsette, hvordan skal det foregå hvis ett av partiene sier nei?

– Jeg mener vi har funnet en god balanse. Forutsetningene har endret seg underveis gjennom at store deler av befolkningen har gjort et opprør. Derfor har vi diskutert dette siden juni. Jeg håper partiene slutter seg til dette endelig.

Landsstyret i Fremskrittspartiet fikk presentert en skisse til løsning på bompengestriden når de møttes søndag klokken 13.

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partikontoret i Oslo klokken 13 og er en oppfølging av et ekstraordinært landsstyremøte i juni om bompenger.

Da fremsatte Frp seks krav for å få ned bilistenes bompenger, nemlig å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byene og si nei til veiprising.