Ravel Morrison var spådd en enorm karriere, men etter tiden som stortalent i Manchester United har det stort sett gått nedover. I februar signerte han for svenske Östersund, men etter seks kamper og 402 minutter på banen tok Sverige-eventyret slutt i sommer.

Nå har han fått en ny sjanse hos Premier League-nykommer Sheffield United. Sheffield United-manager Chris Wilder snakket med Harry Redknapp og Sam Allardyce, som har trent Morrison i QPR og West Ham, før han besluttet at han ville gi 26-åringen en sjanse.

– Han kan ikke se seg tilbake. Han har en god plattform og en glimrende mulighet. Han har vært god som gull med meg. Vi snakket med folk og sjekket rundt om ham, forklarer Wilder til Daily Mail.

Morrison skrev under på en avtale ut sesongen, med opsjon på ett år til på Bramall Lane.

– Finansielt var det en glimrende avtale for oss, mener Wilder.

Sheffield United-managerens håp er å få ut Morrisons fulle potensial, og på den måten sikre klubben en spiller av så høy kvalitet at han egentlig aldri kunne blitt hentet til Premier League-nykommeren.

– I det øyeblikk vi kommer på et nivå der Ravel Morrison kjører på for fullt, og spiller på sitt beste, er han noen vi ikke kan komme i nærheten av. En spiller verdt 450, 550, 650 millioner kroner, mener Wilder.

Nå håper han at urokråka endelig kan finne seg selv.

– Det er definitivt noe ved ham, og han gjør ting utenom det vanlige, som er det jeg ser etter. Vi er et ballbesittende lag, men vi har aldri følt at vi hadde noen som kunne gjøre noe utenom det vanlige. Det kan han, og forhåpentligvis kan det være nå han finner seg et hjem, nyter fotballen og da har vi en strålende spiller.

Morrison har tidligere spilt for Manchester United, West Ham, Birmingham, QPR, Lazio, Atlas og Östersund.

I Manchester var det knytte store forventninger til vidunderbarnet, som Sir Alex Ferguson var mektig imponert av da Morrison var tidlig i tenårene.

– Han mente han var den beste spilleren han hadde sett på den alderen, har Rio Ferdinand tidligere uttalt.

PS: En skade holdt Morrison utenfor Sheffield United-troppen i Premier League-åpningen, og han var heller ikke i troppen til søndagens møte med Crystal Palace.