Familien til Emilie (17) fortviler – vitne ble først avhørt etter tre år

For eksempel ble det aldri innhentet overvåkningsvideo fra en McDonalds-restaurant i Slagelse, der Meng og vennene spiste før de tok toget hjem til Korsør.

I juli ble det også kjent at en feil i et IT-program kan ha vært avgjørende for etterforskningen.

– Ingen vet hva det betydde for saken konkret. Om det har manglet teleopplysninger, er det helt åpenbart at det har vanskeliggjort etterforskningen. Det kan ha fått den konsekvensen at gjerningsmannen ikke har blitt funnet, sa Storm Thygesen til danske BT da.

Møtte justisministeren

Ifølge bistandsadvokaten var også foreldrene fortvilet over at politiet gikk offentlig ut og påsto at 17-åringen var tynget av en kjærlighetssorg på tidspunktet da hun forsvant.

– Familien var helt uenige i politiets teorier. De kjente deres datter og visste hvordan hun var, sier hun.

Familien var så misfornøyde med etterforskningen at de i 2018 fikk et møte med daværende justisminister Søren Pape Poulsen, der de ba om at etterforskningen skulle bli gjenopptatt.

– Faktum er at politiet ovenfor meg og familien har anerkjent at noen deler av etterforskningen ikke har gått som den skulle. Dette uten at noen av oss kan si hvilke konsekvens det har fått, sier Storm Thygesen.

Politiet har ikke ønsket å kommentere dette ovenfor mediene.