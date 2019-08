– Hent barna hjem nå

– Men barna har ikke meldt seg inn i IS?

– Nei, men nå har det blitt en ny kampsak at vi skal hente foreldrene, og det er det som utgjør en sikkerhetsrisiko for Norge, og det er det vi sier nei til, sier Helgheim og fortsetter

– Veldig godt at folk vil hjelpe barna, jeg har også tatt til orde for å hjelpe barna. Men det går en grense, og den går ved å hente terroristforeldre til Norge, det kommer ikke til å bli aktuelt for Frp, avslutter han.

Manirathana Thero er hovedmunk fra Buddhistforbundet. Han mener også at regjeringen må handle nå.

– Det er juridiske utfordringer, men her må det humanitære gå foran. De skal hentes ut, fordi de er syke. De kan dø, dersom vi ikke gjør det, sier han.

Statsråder krevde handling

Det var tidligere utenriksminister Knut Vollebæk (KrF) som tok initiativet da 17 tidligere regjeringsmedlemmer den 14. august sto sammen om at de krevde at regjeringen måtte få barn av IS-foreldre hjem fra Syria. Saken ble omtalt av NRK.

Disse støtter oppropet: Joav Melchior, rabbiner, Det Mosaiske Trossamfund

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme

Senaid Kobilica, styreleder i Muslimsk Dialognettverk Norge

Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Zahoor Ahmad Ch., leder i Ahmadiyya Muslim Jama’at Norge

Lilli Martine Lerstad fra Baha’í-samfunnet i Norge

Manirathana Thero, hovedmunk fra Buddhistforbundet

Jitender Singh fra Gurduara Sri Nanak Dev Ji (sikhsamfunnet)

Kari Bansal, styreleder i Holistisk Forbund

Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund

Tarjei Pedersen, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Kristine Høiland, prest i Kristensamfunnet

Berit Hagen Agøy, Norges Kristne Råd

Surinder Nath Joshi, leder i Sanatan Mandir Sabha (hindu)

Svaret fra Utenriksdepartementet til kanalen via statssekretær Audun Halvorsen, var at det er uaktuelt å hente ut barna slik situasjonen er nå.

Dagen etter sto 20 norske forfattere og kulturprofiler frem i VG og krevde det samme.

– Humaniteten skal stå sterkere blant oss enn den gjør nå, sa Bjørn Eidsvåg til avisen.

Helga Haugland Byfuglien synes det er trist at enkelte stemmer i offentligheten mener at man ikke skal hente hjem disse barna, og mener at det er nå vi kan vise hvem vi er som nasjon.

– Dette handler jo om; Hvordan er Norge til å ta vare på borgerne sine? Hva tenker vi om at barn lever i største nød langt fra landet vårt, men som har rettigheter som norske statsborgere? Da bør vi sørge for at de kommer i trygge omgivelser, barn som har fremtiden foran seg, avslutter hun.

– Hvis regjeringen har vilje, hvis de virkelig har vilje, så klarer de det, sier imam Senaid Kobilica.