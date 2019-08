Hemmelige dokumenter lekket: Storbritannia frykter skrekk-scenario

31. oktober skal Storbritannia være ute av EU – med eller uten avtale. Det har den ferske statsministeren Boris Johnson lovt.

Johnson har litt over to måneder på å reforhandle en avtale som EU ikke ønsker å endre.

Ved en såkalt «hard brexit», en utmelding uten avtale, frykter britiske myndigheter store konsekvenser for befolkningen.

Det viser lekkede dokumenter fra regjeringen, som The Sunday Times har fått tilgang til.

«Operation Yellowhammer»

Dersom Storbritannia forlater EU uten avtale, frykter regjeringen flere konsekvenser.

I den hemmelige rapporten regjeringen har laget, står det at det trolig vil bli mangel på mat, drivstoff og medisiner. I tillegg vil det bli en lukket grense i Irland.

Rapporten har fått navnet «Operation Yellowhammer» og beskriver de mest sannsynlige konsekvensene av en «hard brexit». Den forsøker ikke å beskrive det som i verste fall kan skje, skriver avisen.

– Dette føyer seg inn i rekken av en rekke lekkasjer og skrekkscenarioer som har blitt tegnet opp siden folkeavstemningen i 2016, men vi må nesten formode at det er hold i dette, siden The Sunday Times slår det opp på førstesiden i dag, sier Jan Erik Mustad, førstelektor i engelsk ved Universitet i Agder.

EU-MØTER: Statsminister Boris Johnson krever en ny avtale når han skal møte EU-toppene den kommende uken. Foto: Hannah Mckay

Kjempekøer

Lekkasjene kommer i forkant av Boris Johnson sitt første besøk til EU som statsminister. Der har han varslet at han vil forlange en ny avtale, samtidig som han den siste tiden har understreket at han mener alvor med å forlate EU uten avtale hvis han ikke får viljen sin.

I den hemmelige rapporten står det at 85 prosent av de britiske lastebilene som frakter varer over Den engelske kanal, trolig ikke har de nødvendige papirene i orden for å komme gjennom franske tollstasjoner.

Myndighetene tror det kan føre til enorme køer ved tollpasseringene og at det kan ta så mye som tre måneder før situasjonen på veiene normaliserer seg.

Jan Erik Mustad mener det er svært vanskelig å forutse hvordan Storbritannia kommer til å se ut dersom det ender med en «hard brexit».

– Alt ligger til rette for at de går ut uten en avtale, og vi har jo ikke sett dette scenarioet før i noen EU-land. Så det er litt vanskelig å spekulere i hvordan det vil bli, sier Mustad til TV 2.

The Sunday Times skriver at «rapporten gir et unikt innblikk i regjeringens hemmelige planer for å unngå en katastrofal kollaps i nasjonens infrastruktur».

Brexit-utfordring

Den nye statsministeren har en enorm oppgave når han skal få britenes brexit i havn. Han har under hundre dager på seg til å vise at han kan levere slik han lover.