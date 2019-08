– Overrasket over at ingen andre har hentet Emil

Det er snart halvannet år siden Emil Hegle Svendsen la opp som skiskytter. Siden da har han rukket å bli pappa, fullført første år av bachelorstudiet i entreprenørskap på BI (med snittkarakteren B), spilt en del golf og trappet ned til 2-3 ukentlige treningsøkter.

Nå har han fått et nytt prosjekt. Allerede i 2018 snuste han så smått på en mentorrolle for privatlaget Team Mesterbakeren, før han nå går inn i et mer formelt samarbeid med gjengen som har som mål å «puste Skiskytterforbundets elitelag i nakken».

Det innebærer at Emil Hegle Svendsen vil være til stede som trener på flere samlinger gjennom høsten, i tillegg til den nasjonale skiskytteråpningen på Sjusjøen i november.

– Det motiverende er at samtlige her er like under landslagsnivå. Det er ørsmå detaljer som skal til for å ta det siste steget. Å se hva du selv trenger er ikke alltid så lett. Jeg håper å kunne bidra med å finne de små tingene som gjør at de kan løfte seg helt der oppe, sier Svendsen til TV 2.

Nytt kvinnelag

Tidligere har Team Mesterbakeren kun bestått av herreløpere, men nå har også kvinnene gjort sitt inntog. Totalt teller laget ti utøvere, fem av hvert kjønn.

Hovedtrener Knut Tore Berland mener Hegle Svendsen, i kraft av sine meritter, har en litt annen gjennomslagskraft enn det han selv har.

– Emil var alltid påskrudd da sesongen startet. Der ligger det noe. Det er ikke så mye hjelp i at jeg og Håkon (Svaland) forteller utøverne det, derimot blir det veldig mye sterkere når Emil sier det. Han har opplevd alt fra innsiden, mens vi mer har observert fra utsiden som TV-seere. Der ligger det noe som vi håper å få effekt av, sier Berland.

Han stusser over at de ikke fikk større konkurranse om å knytte til seg Hegle Svendsen.

– Jeg er egentlig overrasket over at ingen andre hentet ham, men nå er vi glade for at han blir med oss. I år er det mer forpliktende enn før. Jeg vet at Emil er flink til å jobbe én til én med utøverne, sier han.

Viktig for bredden

Nåløyet er trangt for å slå seg inn i verdenscupdiskusjonen i skiskyting. Elitelaget prioriteres gjerne i de innledende rundene, og i tillegg er det et utviklingslandslag bestående av de på nivået under det igjen.

Dermed må utøverne på Team Mesterbakeren gjerne imponere både i den nasjonale skiskytteråpningen og gjennom IBU-cupen, hakket under verdenscupen, for å kvalifisere seg.