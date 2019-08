– Minst 63 personer ble drept og 182 er såret i eksplosjonen mot bryllupet. Blant de sårede er det kvinner og barn, sier talsmann Nasrat Rahimi for innenriksdepartementet i Afghanistan.

Alle de drepte og sårede er sivile, opplyser regjeringstalsmann Feroz Bashar.

Eksplosjonen skjedde i herreavdelingen i bryllupshallen. Et vitne fortalte at bomben ble utløst nær en scene hvor musikere og mange av de unge som deltok på festen, ungdom og barn, oppholdt seg.

1.200 inviterte

Bryllupshallen ligger i en del av hovedstaden der det bor mange afghanere fra den sjiamuslimske hazara-minoriteten. Bryllup og bryllupshallene i Afghanistan er møtesteder som samler mange mennesker.

– Omtrent 1.200 mennesker var invitert til bryllupet, sier Ahmad Omid, som overlevde eksplosjonen.

– Jeg var sammen med brudgommen i et annet rom da vi hørte eksplosjonen. Jeg kunne ikke finne noen, alle lå rundt i hallen. Det er så mange døde og sårede her, sier han videre.

Workers of a wedding hall inspect after a blast in Kabul, Afghanistan August 18, 2019. REUTERS/Mohammad Ismail Foto: Mohammad Ismail

– Grufull handling

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet. Både afghanske Taliban og IS' lokale fløy har utført blodige angrep i Kabul tidligere, og internasjonale nyhetsbyråer skriver natt til søndag at angrepet har en likhet med angrep utført av IS tidligere.

Talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, avviser at Taliban har noe med angrepet og gjøre og fordømmer handlingen.

– Vi er sjokkert over meldingen om et selvmordsangrep inne i en bryllupshall. Dette er en grufull kriminell handling mot vårt folk. Hvordan er det mulig å trene et menneske og spørre ham om å ta sitt eget liv i et bryllup med en bombe. Hvorfor en slik fiendskap mot uskyldige afghanere, spurte president Ashraf Ghanis talsmann, Sediq Sediqqi på Twitter natt til søndag.

Bomben gikk av etter en rolig uke i den afghanske hovedstaden, men for ti dager eksploderte en bilbombe i samme gate som bryllupshallen. Minst 14 mennesker ble drept i Taliban-angrepet, som var rettet mot afghanske sikkerhetsstyrker. 145 mennesker ble såret, og de fleste ofrene var sivile.

Angrepet søndag var det 17. i Kabul så langt i år, og det nest dødeligste i august. Så langt har 176 personer blitt drept og minst 914 er såret i angrepene.

