Synet fikk nok flere bilister til å måpe, men utrolig nok kom ingen til skade som følger av den elleville nødlandingen.

Nødlandingen tok plass på hovedfartsåren mellom hovedstaden Zagreb og kystbyen Rijeka lørdag, melder ITV.

Veien er en av de mest trafikkerte veiene i landet og den pleier å være veldig trafikkert i sommermånedene og i helgene på grunn av turisme.

Det lokale brannvesenet rykket ut til stedet og forklarer til ITV at det var en teknisk svikt som var årsaken til at flyet måtte nødlande.

Flyet stod til siden i det ene kjørefeltet på motorveien før det ble fraktet bort.

BOM STOPP: Her ente flyturen til Teodor Goricanec etter at flyet han fløy mistet motorkraften i luften og han på mirakuløst vis fikk landet det uten at noen kom til skade. Foto: Filip Marekovic/Vrbovsko Fire Brigade

Teodor Goricanec som var piloten som fløy det énmotoriserte Cessna 150-flyet, sier at han hadde valget mellom å lande på motorveien eller ute i en åker når han merket at motoren mistet kraft.

– Det var et vanskelig valg fordi trafikken på veien var veldig tett når vi kom over, og jeg måtte forsøke å finne rom mellom bilene på veien for å kunne lande. Heldigvis ble ingen skadet, sier Goricanec til lokale medier.