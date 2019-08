Hendelsen har funnet sted i Austrått i Sandnes, som ligger ca ti minutter utenfor bysentrum.

– Vår patrulje på stedet fant totalt ti skadde og døde sauer. Hvor mange av dem som var døde sitter jeg ikke på informasjon om, sier operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Victor Fenne-Jensen til T V2.

Politiet har også kontaktet Mattilsynet som følger av de skadde og døde sauene.

– Noen av sauekadavrene bærer preg av å ha ligget en stund, men på nåværende tidspunkt er det litt uklart hva som har skjedd, sier Fenne-Jensen.

Politiet jobber nå med å få tak i eieren av hunden. Den beskrives som en stor, hvitfarget, langhåret hund som er større enn en schæfer.

– Vi har ikke lykkes med å komme i kontakt med eieren av hunden så langt. Dette er noe vi forsøker å få til så fort som mulig. Vi søker også etter hunden som ble sett løpende mot et boligfelt i området, sier Fenne-Jensen.

Operasjonslederen sier at de ikke har fått inn noen meldinger på at hunden skal være farlig for mennesker.

– Det ser ut til at det har vært et brudd på båndtvangsreglene, men utover det er det for tidlig å si noe mer, forklarer Fenne-Jensen.