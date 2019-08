Sjøkuen Mariam har blitt en nasjonal kjæledegge i Thailand etter hun ble funnet forkommen og foreldreløs på en strand ved Krabi.

Veterinærer har gjort alt for å få henne i form igjen. Hun ble flyttet til Phuket Marine Bilogical Center, hvor hun har fått tett oppfølging.

Tusenvis følger henne på sosiale medier, men til tross for veterinærenes iherdige innsats ble hun erklært død lørdag, skriver Sky News.

Forrige uke ble Mariam funnet i forkommen tilstand. Hun nektet å spise, og ble tynn.

En veterinær ved Phuket Marin Bilogican Center viser fram hele Thailands kjæledegge i mail i år. Foto: Sirachai Arunrugstichai

Lørdag ble hun funnet død i bassenget, og da et team på ti veterinærer obduserte henne fant de magen hennes full av plast.

«Mange små plastbilter hadde satt seg fast i tarmene hennes og forårsaket infeksjon i mage, blod og lunger», skriver en av veterinærene, Nantarika Chansue, på Facebook.

Denne plasten ble funnet i sjøkuens mage og tarmsystem. Foto: Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNS)

«Alle er triste over tapet, men det er en påminner på at vi må redde miljøet for å ta vare på disse sjeldne sjødyrene», skriver hun videre.

Sjøkuer er på listen over truede dyrearter.