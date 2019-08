Abid Raja om bompenge-bråket: – Unødvendig drama

– Her det god stemning! Her skal vi være skamfrie, skamløse og her skal man uttrykke all sin kjærlighet og mangfold, sier Abid Raja.

Venstres finanspolitiske talsperson danser rundt i Pride-toget i Drammen, og sier dette om stemningen i regjeringen:

– Der tror jeg det er litt dårlig stemning, sier han.

Han tror bompengestriden i regjeringen løser seg fint.

– De bompengeforhandlingene går sin gang. Det er litt mye drama og unødvendig drama, for har vi tre kriser er det klimakrisen, fattigdomskrisen og den globale migrasjonskrisen. Dette er de ordentlige krisene. Bompengene er lokalvalgkamp, også dukker det opp en sak.

Han vil aller helst ikke snakke om bompenger.

– Jeg er i feststemning, så det er litt dårlig å stille meg spørsmål om bompenger. Du lager en bombrems, vi forsøker å rive ned bommene - i hvert fall fordommene. Jeg skulle likte å sett flere fra Frp, jeg er usikker på hvilken politikk de har om pride.

– Frp får mene hva de vil

– På en dag som dette skal vi hegne om mangfoldet. Frp får mene hva de vil. Granavold-regjeringen ble lagt frem i januar, og ble bejublet fra alle partiet og særlig fra Frp. Det er rart at pipa har fått en annen låt. Vi er veldig fornøyd i Venstre. Den politikken skal vi ligge fast på.

– Så dere er ikke vanskelige?

– Vi er overhodet ikke kjipe, vi er så samarbeidsvillige som det går an. Er det ikke bra at vi får ned globale utslipp, bra at vi er på lag med klimastreikende ungdom, kjemper for truede arter og kollektivsatsing i byene?

Utelukker ikke regjerings-exit

En som synes Venstre er vanskelig, er Christian Tybring-Gjedde.

Han sitter i partiets landsstyre, som i morgen skal orienteres om bompengeforhandlingene av Siv Jensen.

Etter det TV 2 erfarer er det ikke enighet mellom partiene, men det foregår samtaler på ulike nivåer.

– Det blir et veldig viktig møte for Frp. Jeg vil spille ballen tilbake de andre tre regjeringspartiene, de vet hvor viktig det er for oss. De burde forstå det, hvis de selv vil sitte i regjering.

– Hva forventer du?

– Store innrømmelser fra regjeringen. Vi har kompromisset på mange området er blitt halvert på meningsmålingene. Bompenger er viktig for oss. Bompengebelastningen har økt i den tiden vi har vært i regjering og da vil folk spørre: «hvorfor sitter vi i regjering, da?»