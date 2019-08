Søndag fra kl. 17.00: Se Tottenham-Newcastle på TV 2 Sport Premium eller Sumo!

Noen fotballsupportere er av en helt spesiell, lidenskapelig karakter.

Gary White Hart Lane (60) er en slik fotballsupporter.

For i tillegg til å ha et hjem – og en tatovert kropp – dekorert av Tottenham, har supersupporteren skiftet navn til Tottenhams tidligere, ærverdige hjemmearena – White Hart Lane.

– Det er alltid latter på telefonen etter at jeg har presentert meg, forteller han når TV 2 er på besøk.

Hva med deg, Alison, har du byttet navn også?

– Nei, der satte jeg ned foten, ler konen til sin Spurs-gale ektemann.

FLEKSIBEL: Alison Lane har ikke byttet navn, men deler likevel mye av Tottenham-lidenskapen til ektemannen Gary. Det er hun nødt til. Foto: Olof Andersson

Mistet sønn

Navnebyttet er altså en hyllest til klubben, men også en påminnelse om noe som rammet familien for snart 20 år siden:

– Vi mistet sønnen vår da han var tre og et halvt år gammel. Han var ut og inn av sykehuset helt siden han ble født, og måtte gjennom over 20 operasjoner. Drømmen min har alltid vært å ha med ham på Tottenham-kamp, den gangen på White Hart Lane. Det var fireårsgrense på kamper, men vi mistet ham da han var tre og et halvt, forteller Gary.

– Så vi fikk aldri opplevd Tottenham sammen på White Hart Lane. Jeg savner han helt forferdelig mye. Og det var derfor jeg skiftet navn.

I dag lever Gary og Alison i et rolig nabolag i byen Woking, en 20 minutters togtur unna London sentrum.

Verdens mest fleksible kone?

I det Tottenham-dekorerte hjemmet må konen inngå små kompromisser hver eneste dag. For Gary har Tottenham-såper, Tottenham-klokker, Tottenham-servise og en bakgård dekorert av Tottenham. I tillegg er det stort sett Tottenham-motiver på veggene, og selv i konens bil har Gary sneket inn Tottenham-terninger.

– Jeg får ikke lov til å ha flere ting, men kanskje jeg kan snike inn noe når Alison er ute og handler, sier han og smiler.

Konen tar det hele med knusende ro:

– Jeg har akseptert at mannen min er Tottenham-gal, og jeg tillater alle disse effektene fordi jeg ser hvor lykkelig det gjør ham.

På soverommet er parets seng redd opp med Tottenham-sengetøy.

– Dette får jeg når jeg har vært snill, gliser Gary.

– Han er ikke litt for gammel for fotballsengetøy, da, Alison?

– Han er et stort barn, ler den sporty kona og legger smilende, men bestemt, til:

– Så lenge han rer opp, skal han få lov. Og det gjør han hver eneste dag.

