Champions League-marerittet gjentok seg for City: – Man sitter bare sånn: «hæ!?»

Saken oppdateres!

Halvannet minutt på overtid jublet Gabriel Jesus for scoring etter et hjørnespark.

Brasilianeren dro seg inn i feltet, og hamret ballen i mål. Minuttet senere fikk imidlertid dommer Michael Oliver beskjeden fra VAR-rommet: Ballen hadde truffet armen til Aymeric Laporte i forkant, og scoringen måtte annulleres.

Dermed gjentok marerittet seg for den regjerende Premier League-mesteren. I vår, da lagene møttes, trodde Raheem Sterling at han hadde sendt City til semifinalen i Champions League på overtid. Også den scoringen ble annullert av VAR.

– Man sitter bare sånn: «Hæ!?». Det er ingen mistanke om noe som helst, men det er en udiskutabel avgjørelse. Det er riktig, selv om det går imot City som fortjente å vinne, sier Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

Lucas Moura: – Takk!

I vår plukket VAR opp at Agüero hadde vært i offside i forkant av målet som ville sendt City videre i Champions League. Likheten mellom situasjonene får ekspertene til å måpe.

– Det to scoringene har til felles, er at få av dem som så på nok tenkte at det skjedde noe der. Det så ikke ut som det var noen åpenbar grunn til at de skulle annulleres. Det skjedde i Champions League, og det skjedde jammen meg i Premier League i dag, konstaterer Brede Hangeland.

Da scoringen ble annullert, stod Tottenham-keeper Hugo Lloris som et eneste stort glis på banen. Franskmannen måtte oppsøke dommeren etter kampen for å komme til bunns i hva som hadde skjedd.

– Jeg fikk se det på skjermen, og innså at det var hands. Det var bra for oss, og uheldig for City, sier Lloris til Sky Sports.



Lucas Moura, som satte inn utligningen 19 sekunder etter at han ble byttet inn, bare rister på hodet når han får spørsmål om situasjonen.

– Det var galskap. De situasjonene er så vanskelige å se. Bare VAR kan se det, og takk for det, gliser brasilianeren.

City dominerte

Første omgang var av det hektiske slaget på Etihad Stadium.

Manchester City dominerte kampen fra start, noe som resulterte i en Raheem Sterling-scoring etter 20 minutter.

Tottenham svarte umiddelbart ved Erik Lamela, før Sergio Agüero sendte hjemmelaget tilbake i ledelsen tolv minutter senere.

Superbytte

Etter hvilen dominerte City på samme vis som de gjorde i starten av første omgang. Da tok Mauricio Pochettino grep.