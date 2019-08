Ødegaard imponerte i dramatisk debut: – Det er på nivå med de beste spillerne i Europa

– Ikke bare fordi han er norsk, men det er en nytelse å se Ødegaard på dette nivået, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen fra kommentatorboksen.

Martin Ødegaard markerte seg i det som ble en dramatisk Real Sociedad-debut borte mot Valencia.

– Det gikk greit. Jeg skulle gjerne skapt enda mer og vært involvert i noen mål, men jeg synes det var en fin start og jeg fikk vist noe av det jeg kan. Men jeg håper selvfølgelig det skal bli enda bedre, sier Ødegaard til TV 2.

Dramatikk på overtid

10(!) minutter på overtid sørget Mikel Oyarzabal for at det ble poengdeling.

Francis Coquelin fikk sitt andre gule kort etter å ha handset i egen boks, og dommer blåste straffe for gjestene. Der gjorde Mikel Oyarzabal ingen feil.

– Det ble intenst til slutt. Jeg syntes vi fortjente det veldig. Vi spilte en veldig god bortekamp. Særlig i andre omgangg styrte vi alt. De ble lave og vi hadde alt spill, egentlig. Så fikk de straffe litt ut av ingenting, men utenom det styrer vi alt og det er absolutt et fortjent poeng, sier Ødegaard.

Ikke lenge før hadde vertene mulighet til å avgjøre da de fikk straffespark, men fra straffemerket sendte Kevin Gameiro ballen opp på bakerste rad i stedet for å sørge for 2-0-ledelse til verdene.

Gult kort

Sociedad-karrieren startet med å få navnet sitt notert i dommerens blokk. Før halvtimen var spilt pådro 20-åringen seg sitt første gule kort for «La Real», etter å ha kakket ned hjemmelagets Francis Coquelin.

I første omgang var det gjestene som startet best. Etter 18 minutter ble Valencia-keeper Jasper Cillessen testet da et skudd fra Mikel Oyarzabal gikk via et Valencia-bein.

Vertene giret opp og tok over initiativet på slutten av omgangen. Real Sociedad kunne takke sin sisteskanse Moyà, som hindret Valencia-ledelse med en feberredning.

Martin Ødegaard klinket til fra 20 meter og fikk en avslutning før pause, dessverre for debutanten gikk skuddet like til side for mål.

Mikel Oyarzabal fikk alle tiders mulighet like før hvilen da han fikk stå ene og alene i feltet. Det spanske talentet presterte å sette ballen utenfor det åpne målet fra seks meters hold.

– Veldig gledelig

Over i andre omgang fortsatte Ødegaard å imponere.

– Å se hvordan han behandler ballen, hvordan han vender bort fra press. Det er på nivå med de beste spillerne i Europa. Så kommer han også til å utvikle seg videre. Men det å se ham på dette nivået, så komfortabel som han var i den første omgangen er veldig gledelig. For én ting er å være god i den nederlandske toppdivisjonen. Det er noe helt annet å være det i den spanske, sa Jesper Mathisen.