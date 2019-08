Politiet fikk inn en melding om at latvieren hadde blitt stoppet av fire taxier i trafikken i Ålesund.

– Han kjørte turister rundt i Ålesundområdet da fire taxisjåfører stoppet minibussen i trafikken, og sperret av minibussen slik at den måtte stoppe, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Arild Reite til TV 2.

Den latviske mannen ble så anmeldt av politiet for å ha kjørt taxi uten løyve.

– Mannen forklarte politiet at han kjørte for et estisk selskap, men han hadde ikke de nødvendige løyvene på plass så han ble anmeldt, sier Reite.

Kan ha gått for langt

Politiet opprettet i etterkant sak på de fire taxisjåførene også på grunn av deres handlemåte. Operasjonslederen forklarer at saken skal sees på av en advokat for avklare om de kan ha gjort noe straffbart.

– Grunnen til at vi opprettet sak på de fire taxisjåførene er at vi vil undersøke om de kan ha gått for langt i forsøket med å stoppe denne minibussen, sier Reite.

Ble skremt

Ombord i minibussen til latvieren var to amerikanske turister. De skal ikke ha funnet hendelsen som veldig morsom.

– Passasjerene som satt på i minibussen opplevde hendelsen som skremmende. Minibussen var i fart når de fire taxiene sperret den av, men ellers skal det hele ha gått veldig rolig for seg, sier Reite.