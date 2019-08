Etter hat trick i forrige serierunde fortsatte Erling Braut Haaland storspillet i RB Salzburg.

Mot St. Pölten startet han målfesten med en sikker scoring alene med keeper, før han scoret sitt andre mål fem minutter etter hvilen på lekkert vis. Et frispark ble slått inn i feltet hvor nordmannen snudde seg rundt i lufta og forlenget den i hjørnet.

Dermed er 19-åringen toppscorer i Østerriksk eliteserien med seks scoringer på fire kamper.

I tillegg scoret han et hat trick i cupen mot SC-ESV Parndorf da Red Bull Salzburg vant 7-1 borte i første runde.

Det ble en tung dag for St. Pölton som måtte se seks scoringer gå feil vei. Borstett fra de to målene til Braut Haaland, scoret Hee-chan Hwang to mål, og Andreas Ulmer og Sekou Koita scoret hvert sitt.

Hjemmelaget, som slet store deler av kampen, måtte avslutte kampen med ti mann da Daniel Schutz fikk rødt kort etter 56 minutter.

Red Bull Salzburg leder serien etter fire seire av fire mulige og har imponerende 17-3 i målforskjell.