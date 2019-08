Etter strålende spill i Europa, ble det tøffere for Rosenborg borte mot Odd i Eliteserien.

Eirik Horneland hvilte Tore Reginiussen, Anders Konradsen, Marius Lundemo, Alexander Søderlund og Samuel Adegbenro fra start mot Odd, det kostet for trønderne.

Det endte 1-1 etter scoringer fra Birk Risa og Even Hovland.

– Det er klart at vi skulle hatt med oss tre poeng, men i dag var vi ikke gode nok og da er 1-1 ett greit resultat, sier innbytter Alexander Søderlund til TV 2.

– Det er en toppkamp. Vi forsvarer oss strålende og Rosenborg skaper ingenting utenom målet sitt. Så jeg skulle ønske at vi hadde ballen litt mer og fikk litt mer ut av det potensialet vi hadde på deres halvdel, sier Odd-trener Dag Eilev Fagermo etter kampen.

– Ett poeng her, hva tenker du nå om gullkampen?

– Den er helt åpen, det er flere lag som er med der. Vi er med der, Molde er med, Bodø/Glimt er i hvert fall med. Så tror jeg Rosenborg kan være med enda og Brann, sier Fagermo til TV 2.

Etter kampen beholder Odd bronseplassen i Eliteserien, fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt, mens Rosenborg fremdeles ligger på femteplass, ni poeng bak serielederen.

– Har troen på at vi skal klare det

Rosenborg-spillerne har allerede flyttet fokuset på neste kamp der dem skal kjempe om plass i Champions League mot Dinamo Zagreb.

– Det er sånne kamper man drømmer om å spille. Det er et ekstremt godt lag vi møter, så det er bare å brette opp ermene og krige igjen. Vi skulle selvfølgelig hatt tre poeng i dag slik at vi hadde enda mer selvtillit før vi reiser dit, men vi har troen på at vi skal klare det, sier Søderlund.

– Det blir spennende og det er en stor kamp å spille. Vi gleder oss alle sammen. Nå skal vi bruke morgendagen godt og så skal vi sikte oss inn på den kampen. Det blir en stor opplevelse, sier RBK-kaptein Mike Jensen.

– Hva hadde det betydd å gå videre til gruppespillet i Champions League?

– Det hadde vært en drøm selvfølgelig, for hele klubben og alle spillerne. Det å spille Champions League og på den største scenen, det er jo en guttedrøm, sier Jensen til TV2 .

Scoret med ryggen

Birk Risa sendte hjemmelaget i en tidlig ledelse etter at han scoret med ryggen etter et hjørnespark fra Elbasan Rashani.

Da det nærmet seg en time spilt på Skagerak Arena kom utligningen fra gjestene. Vegar Eggen Hedenstad slo et frispark inn i feltet. På første stolpe kom Even Hovland som flikket inn 1-1 til jubel fra bortesvingen.

Ingen av lagene klarte å sette den avgjørende scoringen og dermed ble det ett poeng til hvert av lagene.

Onsdag venter en langt tøffere oppgave når Hornelands menn tar turen til Kroatia før møtet med Dinamo Zagreb i playoff til Champions League.