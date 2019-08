Margie Reckard (63) var en av de som ble drept i terrorangrepet i El Paso i Texas 3. august.

I dagene som fulgte var hennes livspartner, Antonio Basco, alene i sorgen. De to hadde bare hverandre, og han fortalte presten at han trodde han kom til å være alene i kirken under begravelsen.

Tirsdag publiserte presten et bilde på Facebook med bilde av Basco knelende under en minnestund. Der sto det at alle var velkomne i begravelsen til Margie Reckard.

Fredag før begravelsen strømmet mennesker til. Flere tusen hadde funnet veien til kirken. Mange sto flere timer i kø i 38 grader for å sikre seg plass, skriver The Guardian.

Mennesker ventet i flere timer for å få plass i begravelsen til Margie Reckard. Foto: Paul Ratje

Jordan Ballard fra Los Angeles var en av dem som fikk med seg Bascos historie. Hun kjøpe seg flybillett og reiste.

– Jeg måtte bare komme. Historien hans rørte meg, sier hun til Reuters.

Begravelsen ble flyttet fra et lite kapell til et kongressenter for å få plass til alle oppmøtte. Musikere og vokalister stilte opp frivillig, og kondolanser og blomster strømmet på i hundretall.

Antonio Basco fryktet han måtte begrave sin kona alene. Istedet dukket tusenvis opp for å hedre hennes minne. Foto: Paul Ratje

– Han trodde han skulle være alene med alt dette, men det ble ikke slik, sier begravelsesagent og prest Harrison Johnson.

Basco selv var overveldtet av inntrykk.

– Jeg elsker dere alle sammen, sa han før han brøt sammen.

Tusenvis av fremmede ønsker å vise respekt og ta avskjed med kvinnen de aldri kjente. Foto: Paul Ratje

Mennesker stimlet seg rundt ham og ga ham klemmer. Begravelsen startet med et mariacha-band som kom inn i folkemengden og sang balladen Amor Eterno, som har blitt spilt mye i dagene etter El Paso-skytingen.

Mennesker, musikk, kondolanser og blomster fylte kirkerommet. REUTERS/Jose Luis Gonzalez Foto: Jose Luis Gonzalez

Reckard hadde barn fra et tidligere ekteskap som også var tilstede i begravelsen. De forteller at de var fattige, og at moren jobbet hardt for å gi dem alt de trengte i oppveksten. I de senere år slet hun med parkinsons sykdom.

Presten sier Basco har beskrevet sin avdøde kone som hans liv og sjelevenn. De to eide og drev et bilvaskeri sammen.

Antonio Bosco fortalte at konen var det snilleste mennesket han kjente under seremonien fredag. Foto: Jorge Salgado

– Hun var en engel da jeg møtte henne, og det er hun fremdeles, sier Basco.

Det var 21 år gamle Patrick Crusius som angrep tilfeldige mennesker på en Walmart-butikk. Han drepte 22 mennesker. Han har uttalt at målet var å drepe latinamerikanere.