Presset til å la 27 mindreårige gå i land

Migranter om bord på redningsskipet Open Arms fredag. REUTERS/Guglielmo Mangiapane Foto: Guglielmo Mangiapane

Italias innenriksminister Matteo Salvini lar 27 barn forlate redningsskipet Open Arms etter at han ble satt under etterforskning for å nekte dem å gå i land.