– Han har gitt oss mange nyttige detaljer

I det første avhøret fredag erkjente han de faktiske forhold.

– Manshaus erkjenner fortsatt ikke straffskyld, men det har heller ikke blitt tatt opp på nytt i dag, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt til TV 2.

Manshaus skal ha forklart i løpet av de to avhørene som har blitt gjennomført de siste dagene, at han hadde et ønske om å skremme muslimer.

– Han har forklart at det var knyttet til religion, et ønske om å skremme muslimer i Norge, sier Kraby til Aftenposten.

Oslo politidistrikt opplyste i 16.15-tiden at lørdagens avhør var avsluttet. Kraby opplyser om dagens avhør startet rundt klokken tolv, og varte i om lag tre og en halv time med pause.

– Temaet i dagens avhør har vært åstedet i Eiksmarka, og reiseruten derfra og til moskeen, sier Kraby.

Detaljert forklaring

Fredagens avhør varte i tre og en halv time, og ifølge politiet avga han en detaljert forklaring.

– Han har forklart seg detaljert om motivet for å utføre handlingene og også om de to åstedene. Han har gitt oss viktige detaljer i vår etterforskning, sa Kraby sent fredag kveld.

Han ønsket ikke å gå i detalj om Manshaus' forklaring.

– Men vi er veldig fornøyd med den forklaringen som er gitt. Det er veldig verdifullt for vår etterforskning. Avhørene forespilte seg på samme måte som i går med en delvis utspørring og en delvis fri forklaring, sier Kraby til TV 2.

Kraby sier det sannsynligvis vil gjøres nye avhør til uken.

Manshaus er siktet for terror etter at han sist lørdag tok seg inn i Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum og løsnet skudd. Han er også siktet for å ha drept sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Mandag ble Manshaus varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon, i tillegg til medieforbud og brev- og besøksforbud.

Samarbeidsvillig

Politiet og 21-åringens forsvarer, advokat Unni Fries, bekreftet fredag at Manshaus erkjenner de faktiske forhold både når det gjelder moskéangrepet og drapet på stesøsteren. Ifølge Fries nekter han imidlertid fortsatt straffskyld.

Ifølge Fries var klienten hennes samarbeidsvillig under fredagens avhør. 21-åringen ville først ikke forklare seg for politiet, men han ombestemte seg torsdag ettermiddag.