Det ble ingen jubeldag da Premier League var tilbake på Villa Park for første siden 2016.

Etter bare 40 sekunder laget Aston Villa-keeper Tom Heaton straffepark da han felte Callum Wilson.

Joshua King stilte seg opp og satte sikkert inn 1-0 fra krittmerket.

– Dette er vår femte sesong i Premier League, og i tre av dem har vi startet dårlig, så vi visste at dette kom til å bli en avgjørende kamp for hvordan veien blir videre. Heldigvis klarte vi tre poeng, nå må vi bare fortsette å jobbe hardt og så ser vi frem til kampen mot City på søndag, sier Joshua King til BT Sports etter kampen.

Se scoringen i videovinduet øverst!

Hjemmelaget ble straffet igjen da de prøvde å spille seg ut bakfra. Douglas Luiz hoppet over ballen like utenfor sekstenmeteren uten å ha oversikt. Da kunne Liverpool-utlånte Harry Wilson snappe ballen og fyre av fra distanse. Ballen gikk via en Villa-forsvarer og Bournemouth doblet ledelsen etter elleve minutter.

Hjemmelaget hadde flere gode sjanser før hvilen, men klarte ikke å overliste Aaron Ramsdale i Bournemouth-buret.

Etter sidebytte fortsatte hjemmelaget å styre kampen og Jack Grealish var nære å redusere for vertene, men avslutningen gikk like til side for mål.

Men så med 20 minutter igjen satt reduseringen. Kaptein Grealish spilte ballen ut til Douglas Luiz som fyrte av fra 25 meter. Ballen gikk rett i krysset fra den unge brasilianeren og tente et lite håp for hjemmelaget.

Bournemouth og King klarte derimot å holde unna i sluttminuttene og tok med seg alle poengene med hjem til sørkysten.