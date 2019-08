Det offentliggjorde Gladbach på sitt nettsted lørdag ettermiddag.

Cuisance har spilt for Borussia Mönchengladbach de siste to sesongene. Ifølge tyske medier betaler Bayern München 10 millioner euro, som tilsvarer 100 millioner kroner, for å hente midtbanespilleren som fylte 20 år fredag.

Storklubben er aktiv på overgangsmarkedet for tiden. Fredag ble det kjent at Philippe Coutinho leies inn fra Barcelona, mens også Ivan Perisic (Inter) er hentet på lån.

Tidligere i sommer har Bayern kjøpt Lucas Hernández, Benjamin Pavard og Jann-Fiete Arp. Klubben serieåpnet med 2-2 hjemme mot Hertha Berlin fredag.

