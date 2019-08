Se Manés drømmescoring i vinduet øverst!

I første omgang var det lite som vitnet til at det var Champions League-mesteren mot et lag som kjempet i nedrykksstriden forrige sesong på St. Mary's.

Southampton hadde de største sjansene. Liverpool så på sin side slitne ut etter å ha spilt 120 minutter i Supercupen på onsdag.

Mané beklager

Så, ett minutt på overtid i første omgang, kom kvalitetsforskjellen til syne. Mané fikk ballen i feltet. Senegaleseren skaffet seg rom, og banket ballen i vinkelen.

– Det er altså så sykt fint. Mange prøver på akkurat det – drar litt til høyre og curler den – men det er ikke så mange som får det til. Det skal være et bra skudd for at du skal få den forbi keeper, for han vet hva som kommer, sa Erik Thorstvedt i TV 2s Premier League-studio.

– Mané er så eksplosiv. Det er en fryd å se en sånn spiller, som ut av ingenting kan gjøre ting på egen hånd. I en elendig omgang av Liverpool varter han opp med dette, fulgte en begeistret Brede Hangeland opp.

Anledningen var spesiell for lyningen, som forlot Southampton til fordel for Liverpool for tre år siden. Mané feiret drømmescoringen, men svarer på diplomatisk vis etter kampen.

– Beklager. Beklager at jeg måtte score, sier en lattermild Mané til britisk TV.

– Men jeg spiller for Liverpool, og er glad for å være en del av dette laget. Southampton var et veldig viktig steg for meg. Det var hyggelige folk, og de hjalp meg til å bli den jeg er i dag. Jeg er takknemlig, men dette er en del av fotballen, fortsetter 27-åringen.

Utrolig keepertabbe

Ledelse til tross: Ekspertene mente at Jürgen Klopp måtte være rasende i pausen etter det han hadde fått se av elevene sine.

I andre omgang var det mer fart i de røde fra Merseyside. Etter 70 minutter var det Roberto Firminos tur til å føre seg opp på scoringstavlen. Brasilianeren fikk ballen av Mané. Så forserte han innover i feltet, før han satte Southampton-keeper Angus Gunn ut av spill med en avslutning tilbake i det nærmeste hjørnet.

Sju minutter før full tid sendte Liverpools nye keeper Adrián sjokkbølger gjennom bortesvingen.

Spanjolen fikk ballen like foran eget mål, og valgte å gå for en kort pasning inn i banen. Vikarmålvakten spilte ballen rett i Danny Ings, og fortvilte da han fikk se ballen rulle inn i mål.

– Det er grusomt. Det er vanskelig å forstå. Ings leser ham som en åpen bok, kommenterte en forbauset Peder Mørtvedt etter den smått utrolige tabben.

Etter reduseringen ble bortelaget satt under et voldsomt press. Virgil van Dijk og co. klarte imidlertid å holde unna, som betyr at Liverpool står med full pott etter to kamper.

PS: Kl. 18.30 spiller Manchester City mot Tottenham. Se storkampen på TV 2 Sport Premium eller Sumo!