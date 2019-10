Det finnes mange eksempler på at man ønsker det beste av to verdener. Men ofte går det ikke så bra. Det beste er gjerne å være skikkelig god på èn eller to ting, og være fornøyd med det. Alternativet er nemlig ofte at man gaper over for mye, og ikke blir skikkelig god på noe som helst.

Sånn er det i bilbransjen – og sånn er det i musikkbransjen. Hold deg til det du kan, er vel på mange måter mantra.

Men i musikkens verden finnes det noen, veldig få, som fikser alt. Ballader, hardrock, pop og opera. Queen er etter manges mening det mest allsidige bandet gjennom tidene. De fikset mer eller mindre alt.

Ja, faktisk fikset de nesten alt i én sang! Bohemian Rhapsody. Her er det pop, opera, head banging og ballade – alt i samme sangen. Og det funker som bare juling!

OK. Jeg skjønner hva du tenker: "Hvorfor dette maset om musikk?! Broom er en nettside om biler. Kom til poenget!"

Ja, jeg skal komme til poenget. Det er nemlig dette: Mercedes har kommet med en helt ny modell som jeg rett og slett lurer på om er bilverdenen svar på Queens megahit. Bilen som kan gjøre alt!

Når Mercedes-AMG GT gjøres om til firedørs coupe – blir den naturligvis betydelig større. Testbilen er 502 cm lang! I tillegg veier den knappe 2 tonn.

Fra egobil til komplett familiebil

På papiret ser det i alle fall besnærende ut. Utgangspunktet er en av sportsbilene jeg setter aller høyest: Mercedes-AMG GT. En nydelig, leken og brutal todørs coupe, eller cabriolet. En rendyrket og mer eller mindre komplett egobil, som gir bøtter og spann med godfølelse.

Så bestemte Mercedes seg for at dette konseptet kunne gjøres mer "familievennlig". Det ble to dører til, et baksete med plass til tre, firehjulsdrift og et romslig bagasjerom. Til og med hengerfeste, kan du få på Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ 4-dørs Coupé. Opptil 1,8 tonn kan den bilen trekke.

Likevel skal du få den samme kjøregleden som i en toseters AMG GT. Da begynner vi å snakke! Denne bilen må vel ha alt du kan be om – fra ren sportsbil – til praktisk familiebil?

Svaret har vi tenkt å gi deg i denne testen:

Det er høy kant, men stort bagasjerom. Her kan du faktisk få med deg det som trengs på tur. I tillegg kan ryggen på baksetene legges ned i 40/20/40-fordeling.

Hva er nytt?

Vi har testet både AMG GT C og GT R i coupe- og roadster-utgave – og AMG GT 63 4Matic+ 4-dørs Coupé. Sistnevnte et kraftverk som savner sidestykke i Mercedes-sortimentet.

53-utgaven er altså litt mindre dramatisk. Her er V8-eren på 639 hk byttet ut en mildhybrid V6-er som yter 435 hk. Med andre ord: Fortsatt mer enn nok krefter til å være sprek ut av lyskrysset!

0-100 km/t tar 4,5 sekunder – og toppfarten er småpene 285 km/t.

Her er tidenes raskeste Mercedes på plass i Norge

Hva koster den?

Startprisen er 1,6 millioner kroner. Men testbilen mangler bare 24.500 kroner på å koste deg 2 millioner blank, med alt ekstrautstyret den har. Med andre ord: Denne får vi ikke se mange av på norske veier.

Fortsatt er den imidlertid billigere enn verstingutgavene 63 og 63 S – som koster fra henholdsvis 2,1 og 2,2 millioner kroner.

Vi kan jo slenge med at heller ikke 53 er innstegsmodellen. Du kan nemlig få GT 43 4Matic+ 4-dørs Coupé, også. Den har 367 hk – bruker 4,9 sekunder til 100 km/t – og har en startpris på rundt 1,4 millioner kroner.

To personer sitter godt i firedørscoupeen. Det midterste setet er imidlertid høyst provisorisk. Takhøyden er noe begrenset, men ikke verre enn at de fleste klarer seg greit.

Hva er styrker og svakheter?

Design og utstråling er to av de sterkeste kortene på firedørs-utgaven av AMG GT. Den ser ganske enkelt rålekker ut. Testbilen med sølv metalikk lakk, 20" AMG-felger og sorte detaljer gjør seg veldig bra – selv om vi gjerne skulle hatt mer farge på en slik bil.

Testbilen har for øvrig det mest avanserte understellet med luftfjæring og full AMG Dynamic Plus-pakke – som er det beste med tanke på sportslige kjøreegenskaper. Her får du ulike kjøreprogram. Det fungerer ypperlig under aktiv kjøring, og det er også et Comfort-valg. Men faktum er at vi savner litt av komforten vi er blitt bortskjemt med i mange av de andre, store Mercedes-modellene. Nettopp fordi vi i denne litt mer nedtonede modellen, ønsker at den skal klare begge deler. Sportslighet og komfort.

Vi merker oss også at det er mer hjulstøy enn vi hadde ventet. Heldigvis låter det i alle fall herlig av motor og eksosanlegget. Særlig når den står i Dynamic.

Den nitrinns automatgirkassen passer perfekt til motoren – og holder igjen på girene gjennom svingene, slik at du har kreftene tilgjengelig når veien åpner seg. Akkurat som det skal være i en sportsbil.

Likevel føles det udramatisk i forhold til monsteret med V8 og 639 hk. Lyden og frasparket er heftig – ikke spinnvilt.

Men jo mer vi kjører bilen, og jo mer vi glemmer storebror, jo bedre fungerer konseptet. Måten den tar svinger på er imponerende stabil og presis. Særlig når du velger de mest sporty kjøreprogrammene, kommer oppsettet til sin rett. De imponerende kjøreegenskapene er godt hjulpet av at bilen har firehjulsstyring, som gjør den mer smidig både i høy- og lav fart.

Klart det må være stemningsbelysning – og i luftdysene. Rosa, må vite! Eller en av 63 andre farger du måtte velge.

Interiøret er som vi kjenner fra nye Mercedes-modeller: Utsøkt! Det er en voldsom kvalitetsfølelse, multimediasystemet fungerer ypperlig – og de lekre-, belyste luftdysene til klimaanlegget er prikken over i-en.

De aktive multikontursetene er også ekstremt gode. Her er det varme, kjøling, massasje – og aktiv sidestøtte de gangene du vil herje litt.

Forbruket ligger på rundt literen på mila ved forsiktig kjøring. Det er ikke så ille. Faktisk er oppgitt forbruk mer eller mindre det samme som på 43-utgaven med 367 hk (0,97 l/mil vs 0,96 l/mil).

Hvem er konkurrentene?

Det er ikke så mange direkte konkurrenter. Men Porsche Panamera E-Hybrid er en bil som kan sammenlignes. Den koster omtrent det samme, er omtrent like god i svingene – men bedre på komfort. I tillegg er den altså ladbar. Det betyr at du kan spare mye på driftsbudsjettet.

Til en viss grad er også BMW 6-serie Gran Coupe og Audi A7 i samme sjangeren – men disse er i utgangspunktet rett mer mot Mercedes CLS.

