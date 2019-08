Hva en mystisk eksplosjon i nord kan fortelle oss om Russlands nye «dommedagsvåpen»

Fem russiske atomforskere ble drept i en voldsom eksplosjon under testing av en missil utenfor byen Severodvinsk i Russland 8. august.

Hva slags rakett forskerne jobbet med å utvikle, er ikke offentliggjort, men det russiske atombyrået, Rosatom, bekreftet to dager senere at ulykken skjedde under testing av «et flytende motorsystem som involverer isotoper».

Amerikanske eksperter og russiske medier mener dette betyr at det er snakk om den nye atomdrevne krysserraketten «Burevestnik».

– Ubegrenset rekkevidde

9M730 Burevestnik har fått kodenavnet «SSC-X-9 Skyfall» i Nato - eller bare «Skyfall i vestlige medier».

Skyfall er Vladimir Putins prestisjeprosjekt. Han lanserte det i 2018, og viste samtidig fram en animasjonsvideo presenterte våpenet.

Se klippet øverst.

Det unike ved missilen er ifølge Putin at den atomdrevne motoren gir våpenet «ubegrenset rekkevidde». Den kan i prinsippet fly rundt jorda flere ganger, forbi enhver forsvarslinje, og treffe hvilket som helst mål med presisjon.

Slik skal missilen kunne styre rundt radarsystemene til fremmede makter, ifølge Vladimir Putins skrytevideo.

– Ingen andre i hele verden har et slikt våpen. Og hvis de får det i framtiden, har vi allerede noe nytt, sa han til forsamlingen i 2018.

Radioaktiv

Skyfall fryktes ikke mest på grunn av den potensielle rekkevidden, men med en atomdrevet motor, vil den trolig være en radioaktiv bombe på vinger, skriver CNN.

– Dette er egentlig et dommedagsvåpen, sier Dr Mark Galeotti fra Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, til CNN.

Han mener et slikt våpen ikke er beregnet for noe annet enn en storkrig som involverer atomvåpen.

President Donald Trump twitret mandagen etter eksplosjonen at USA lærer mye etter hendelsen. Eksplosjonen viser i hvert fall at prestisjeprosjektet har utfordringer - ikke uventet når et helt nytt system utvikles. Ifølge CNN har Russland testet teknologien flere ganger uten at de har lykkes.

Uansett om Russland lykkes eller ikke med missilen, viser det militær styrke.

– Putins Russland forsøker å blåse seg selv opp. De forsøker å se mer slagkraftig ut enn de egentlig er, sier Galeotti.

70 mil fra Norge

Eksplosjonen fant sted under testingen av motorenheten til missilet på en offshore platform utenfor byen Severodvinsk, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Militærbasen i Arkhangelsk ligger ved Kvitsjøen – om lag 70 mil unna grensen til Norge. Dette er kortere enn avstanden fra Kirkenes til Mo i Rana.