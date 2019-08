Romelu Lukaku kan gå glipp av Inters Serie A-åpningskamp mot Lecce fordi han veier for mye, hevder Corriere delle Sport i en artikkel Football-Italia har gjengitt.

Ifølge avisen var den belgiske angriperen ikke i form da han ankom fra Manchester United, der han ikke spilte noen treningskamper. Det ble hevdet at det skyldtes en skade.

Det påstås at Lukaku nå veier 104 kilo, og at Inter mener han ikke bør være over 100.

Nå jobber han visstnok hardt med å komme ned i matchvekt, både ved hjelp av ekstratreninger og godt kosthold.

Da han tidligere i august ble spurt hvordan maten i Italia var, svarte 26-åringen med et sukk og ett ord.

– Salat...

Tidligere Manchester United-spiller Gary Neville slaktet angriperen tidligere i sommer.

– Han innrømmet at han var overvektig! Han er over 100 kilo. Han er en Manchester United-spiller. Han kommer til å score mål og gjøre det bra for Inter, men uprofesjonalitet er smittsomt, skrev Neville.

Med Mauro Icardi i fryseboksen, er det sannsynligvis den 17 år gamle angriperen Sebastiano Esposito som vil starte ved siden av Lautaro Martinez i Inter-angrepet mot Lecce.

Det vil i så fall være Serie A-debuten til talentet, som har imponert i sommerens treningskamper.

Den italienske toppdivisjonen sparkes i gang neste helg. Inters oppgjør hjemme mot Lecce er rundens siste, og spilles mandag 26. august.