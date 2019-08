Seks OL- og elleve VM-gull har friidrettsstjernen Allyson Felix (33), men da hun ble mamma oppdaget hun at kvinnelige idrettsutøvere står svært utsatt til dersom de får barn.

I mai hevdet hun at sponsoren Nike ville betale henne 70% mindre etter at hun ble mor.

– Jeg ba Nike å garantere i kontrakten at jeg ikke ville bli straffet dersom jeg ikke presterte på mitt beste i månedene rundt fødselen. Jeg ville sette en ny standard. Om jeg, en av Nikes mest markedsførte utøvere, ikke kunne få en slik beskyttelse, hvem kunne da? Nike avslo, skrev Felix i New York Times.

Deretter avslo hun å fornye kontrakten sin med Nike, og bestemte seg å skrive under med klesmerket Athleta.

Nike har vært i hardt vært siden det ble kjent at vordende mødre ikke hadde noen garantier hos giganten. Det hele begynte med de tidligere olympierne Alysia Montano og Kara Goucher, som snakket ut om sine kontrakter.

Nå får utøverne likevel får gjennomslag for sitt krav. Det viser at brev fra en Nike-direktør som Felix har delt på sin Instagram-konto.

Der kommer det frem at klesgiganten har valgt å endre kontrakten til kvinnelige utøvere med følgende tillegg:

«Om utøveren blir gravid, kan ikke Nike ta i bruk noen prestasjonsbaserte reduksjoner (om noen) i en periode på 18 måneder, fra og med åtte måneder før utøverens termindato. I denne perioden kan ikke Nike terminere kontrakten til utøveren som ikke konkurrerer på grunn av graviditet».

Felix er strålende fornøyd med å ha fått gjennomslag.

– Våre stemmer har makt, skriver hun.

– Dette betyr at kvinnelige utøvere ikke lenger blir straffet finansielt for å få barn. Jeg er takknemlig til John Slushner og Mark Parker for deres lederskap og ønske om å lede Nike som et selskap som mener vi alle er mer enn bare utøvere. Og takk til alle merkevarene som allerede har kommet med en slik forpliktelse. Hvem er de neste? spør friidrettsstjernen.