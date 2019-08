Nysigneringen strålte: – Han er allerede blitt en publikumsyndling

Arsenal måtte kjempe seg til tre poeng hjemme mot Burnley.

Alexandre Lacazette sendte Arsenal i en tidlig ledelse, men like før pause var Ashley Barnes både smart og heldig når han satte utligningen fra kloss hold.

Pierre-Emerick Aubameyang ble matchvinner etter en lekker scoring i andre omgang.

Se scoringen i videovinduet øverst!

Men den som fikk mest applaus på Emirates var nysigneringen Dani Ceballos som er hentet på lån fra Real Madrid. 23-åringen hadde begge målgivende pasningene til Arsenal.

– Han er allerede blitt en publikumsyndling. Etter en litt konservativ start var han dominerende. Han var absolutt overalt. Han hadde flest touch på Arsenal og skapte flest sjanser. Det er stas å høre på publikum hvor supert de synes det er å få inn en slik spiller, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter Ceballos første start på Emirates.

En annen som fikk sin første kamp fra start i Arsenal-trøya var David Luiz.

– Jeg er glad for å være her og jeg prøver gjøre jobben min. Det er fantastisk å jobbe med kvalitetsspillere som vi har på laget, men jeg mener vi også har mye vi kan bli bedre på. Vi vil konkurrere på alle fronter og vi skal fortsette å jobbe hardt. Det er en fornøyelse å være her, sier brassen til BT Sports.

Råsterk Lacazette

Det tok tolv minutter før hjemmelaget kunne slippe jubelen løs. Et godt slått hjørnespark fra Ceballos endte hos Alexandre Lacazette på fremste stolpe. Franskmannen var råsterk med to Burnley-forsvarere i ryggen og fikk avsluttet liggende på gresset. Ballen gikk mellom beina på Nick Pope til 1-0.

Like før pause slo Burnley tilbake ved Ashley Barnes. Dwight McNeil skjøt ballen via Sokratis og den havnet perfekt til Barnes på fem meter. Debutant David Luiz opphevet offsiden og briten kunne enkelt trille inn utligningen.

– Han er intelligent i feltet og får mye igjen av det som spiss. Det å studere de beste, hvilke bevegelser du skal gjøre og her får han rett og slett et gratis mål bare på å være smart, sier Brede Hangeland om Ashley Barnes som nå står med tre mål på to kamper i Premier League.

Ceballos fortsatte storspillet

Etter sidebytte fortsatte Ceballos å vise gode takter. 23-åringen vant ballen på midten før han sendte ballen videre til Pierre-Emerick Aubameyang. Gabon-spissen førte ballen innover i banen og avsluttet i det nærmeste hjørnet fra seksten meter. Det var Ceballos' andre målgivende pasning for kampen.