Se Valencia - Real Sociedad kl. 18.55 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo!

TV 2 har i dag inngått et samarbeid med Strive Sport om å vise Martin Ødegaards forhåpentlige debut for Real Sociedad i La Liga. Kampen sendes på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo i kveld kl. 18.55, samtidig som den også vises på Strive Sport.

Det er knyttet stor spenning rundt Martin Ødegaard sin La Liga-debut for sin nye klubb Real Sociedad.

– Vi vet at interessen for Martin Ødegaard er enorm i Norge, og vi er veldig glade for å kunne vise denne ene kampen til et stort fotball-publikum. Det betyr at vi får en fullpakket fotball-meny på TV 2-kanalene i kveld, med store topplag i aksjon både i England og i Spania, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

– Vi er veldig glade for dette samarbeidet og at vi får til en samsending av kampen mellom Martin Ødegaard sitt Real Sociadad og Valencia i kveld. I og med at kampen sendes både på Strive og på TV 2 Sport 1 gir vi mulighet for at flere får se Martin Ødegaard sin første ordinære kamp. Som vanlig er det i Strive sine kanaler hvor man får se samtlige 760 kamper fra sesongen i La Liga og Serie A som starter kommende helg, sier Kristian Hysén, CEO i IMG Nordic, som driver Strive Sport.

Slik blir dagens fotball-meny på TV 2:

13.00: Arsenal - Burnley (TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo)

15.30: Tippekampen mellom Southampton og Liverpool (TV 2 Sport Premium, TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo)

18.00: Manchester City – Tottenham (TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo)

18.55: Valencia - Real Sociedad (TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo)