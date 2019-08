Kreftsyke Rebecca fortviler over helse-Norge som tar ferie

– Egentlig er mange slitne, både de som jobber i helsevesenet, pasienter og pårørende, sier Rebecca.

– Kreftsykdommen tar ikke sommerferie

Rebecca fortviler over et helsevesen som tar sommerferie og som da fører til at blant annet kreftpasienter må vente lengre på MR-bilder, som kan være livsviktige å få tatt fordi disse avsløre om kreftmedisin virker, eller om man må bytte medisin.

Den direkte konsekvensen for henne og flere andre er at de må vente lengre på resultater som kan si om behandlingen. Og tid er kostbart når en kjemper mot kreftsykdommen.

– Vi må avvikle lovpålagt sommerferie

– Nå er det slik at alle arbeidstakere har krav på ferie. Vi er nødt til å avvikle ferier, selv om sykdommen ikke tar ferie, forklarer Aslak Bjarne Aslaksen, avdelingsdirektør ved Radiologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus.

Han bekrefter at bemanningen reduseres i et par måneders tid, i noen uker ganske betydelig.

– I den ideelle verden burde vi ikke hatt kø for syke pasienter. Vi forsøker etter beste evne prioritere og gi timer til de som vi mener trenger det mest og bruker prioriteringsforskriften til å gjøre dette, forklarer Aslaksen til TV 2.

– Hva vil du si til de kvinnene som må vente lengre en ønsket og som er livredde for kreften og livredde for å dø?

– Vi prioriterer etter beste evne, hvis mener noen at de ikke har fått den de undersøkelsen som de mener de burde få, så må de gi oss beskjed. Og jeg har full forståelse for at de bekymret og jeg har full forståelse for at de er redde når de får en alvorlig kreftsykdom.

Aslaksen presiserer at «øyeblikkelig hjelp-pasienter» prioriteres, foran pasienter som er i samme situasjon som Rebecca.

– Sykehuset vurderer alvorlighetsgrad, om pasienten har nytte av behandlingen og hvilke ressurser man kan og bør bruke til den type pasienter og den type sykdom, forklarer Aslaksen.

Tvillingmor Rebecca Island forstår at øyeblikkelig-hjelp-pasienter må prioriteres.

– Men samtidig skjønner jeg ikke at det ikke er øyeblikkelig hjelp når det er snakk om å kunne oppdage ting i tide som kan gjøre at pasientene enten overlever eller får et lenger liv. Det har jeg problemer med å forstå, sier hun.

– Hva hadde helseministeren gjort?

– Jeg synes det er ansvarsfraskrivelse fra de som styrer og har makt til å påvirke endringer i vårt helsevesen, at de bare trekker på skuldrene og viser til ferieavvikling og økonomiske rammer, sier Rebecca.

Hun forstår at hennes kolleger må ta ferie. Men at det skal "lamme" avdelinger, som da fører til at blant annet kreftpasienter må vente lengre enn nødvendig på viktige undersøkelse, aksepterer hun ikke.

– Jeg mener at de burde legge press på politikerne slik at helseforetakene får nok økonomiske midler til å gi pasienter god og trygg behandling, mener Rebecca.

– Hva tenker du om det hele?

– Jeg synes det er en ansvarsfraskrivelse at de som styrer og har makt til å påvirke endringer i vårt helsevesen bare trekker på skuldrene og viser til ferieavvikling og økonomiske rammer, mener Rebecca Island.

Hun spør hvordan det vil være dersom det var styrerne av sykehusavdelinger, av helseforetakene, helseministeren eller sentrale medlemmer i regjering som var rammet av dette. Hva da?

– Enn om det var de som stod i fare for å miste livet? Eller miste sin ektefelle eller sitt barn? Hadde de da engasjert seg for å få til endringer? Eller hadde de hatt samme holdning til det hele og akseptert ventetid og ferieavvikling...

Liv deler samme erfaring som Rebecca

Liv Løvik er en av svært mange som kommenterte Facebook-saken til Rebecca.

KOMMENTERTE PÅ FACEBOOK: Liv Løvik har brystkreft og er en av flere hundre som har kommentert innlegget til Rebecca Island.

Den sykmeldte rådmannen i Austrheim kommune er selv brystkreftrammet. Og hun sier hun sliter med akkurat de samme utfordringene som Rebecca.

– Jeg har fått trippel negativ brystkreft, mange unge dør av den, og det er kun cellegift som kan bryte ned kreften forteller Liv Løvik.

TV 2 treffer henne på Haukeland universitetssykehus. Hun forteller om ventetid, om fortvilet kontorpersonell og leger som gjør alt for å hjelpe - men som ser at pasientene rammes av kapasitetsproblemene.

Hun fikk kreftdiagnosen i fjor høst. Og ble satt på cellegift. Da hun hadde gjennomført denne behandlingen, skulle MR-bildene fortelle om behandlingen virket eller ikke. problemet var at det tok mange uker, før hun slapp til. Forklaringen til sykehuset var at dette skyldes høytid med jul og nyttår.´og dermed redusert kapasitet.

– Fra det tidspunktet jeg så at cellegiften ikke virket, til jeg fikk radiologisk undersøkelse så gikk tiden. Det var jo nesten en måneds ventetid så kreften fikk spre seg i ni uker i stedet for i seks. Hadde det vært god kapasitet hadde ikke jeg måttet ventet så lenge på den timen, sier Liv Løvik til TV 2.

Også hun forteller om helsepersonell som fortviler. I følge Løvik brukte en lege nesten en hel arbeidsdag for å sikre henne en MR-time.

– De er kjent med at det er et problem og at det er krevende og jeg tror noen yngre leger kanskje er i ferd med å gi opp, noen gruer seg fælt å gå på jobb og ta disse telefonene fra fortvilte pasienter, sykepleier trøster pasienter. Angsten du har når du får kreft er ganske ubeskrivelig, sier Liv Løvik.

Hjemme sitter pårørende. Barn, ektefeller, og familie.

– De er selvsagt redd for ta jeg skal dø, det er en dødelig sykdom, forklarer Liv.

Hun viser til flere oppslag i media hvor blant annet leger ved Oslo Universitetssykehus (OUS) har gått ut og meldt i fra om gjentatte hendelser hvor pasienter må vente i uker og måneder på å få tatt viktig MR-bilder.

Hun viser også til dr.med Øystein Flesland i Helsedirektoratet som påpeker at gransking av innkomne meldinger i en 4 årsperiode viser at radiologimangel bidrar til uønskede hendelser som dødsfall og forverring av kreftsykdom. Andre konsekvenser av manglende radiologiske ressurser og rutiner er over- og underbehandling av pasienter.

Kamp mot klokken, kreften og systemet

Etter Facebook-innlegget har Rebecca nå fått en etterlengtet MR-time. Hun forsøker så godt hun kan, å holde motet oppe.

– Konsekvensene av at ting blir utsatt er at kreften kan vokste og en tidligere død. Det er et kamp mot klokken, mot kreften og mot systemet og alt.

– For tøft å stå i behandlingskø i dag?

– Jeg skulle ønske at vi kan lene oss litt tilbake og motta en oppfølging, sier Rebecca som ikke ønsker å bli oppfattet som sutrete. Hun velger å snakke ut fordi det er mange kreftpasienter som deler de samme erfaringene som sykepleieren fra Askøy.

– Jeg har stått og kjempet mot systemet fra den dagen jeg merket noe var galt. Jeg har to barn som er fire år og jeg gjør alt som er i min makt for at jeg skal få være med de så lenge som mulig, avslutter Rebecca.