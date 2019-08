«Denne saken holder på å ødelegge valgkampen for oss.»

Det skrev tidligere stortingsrepresentant May Britt Vihovde på en intern gruppe for Venstre-politikere torsdag morgen.

Så etterspurte hun de tidligere klare signalene fra Venstre-ledelsen på at «vi ikke har noe å gi».

«Og MDG som er krystallklar - de kan juble over velgerflukten fra Venstre. Når vår partiledelse fremstår som handlingsvillig og kan kompromisse - så blir vi som driver valgkamp sjakkmatt. Hvor er det klare svaret som kom tidligere om at vi ikke hadde noe å gi? Hva skal vi svare når vi får spørsmål lokalt? Jeg savner tydelige svar», fortsetter Vihovde i den interne meldingen TV 2 har fått tilgang til.

Meldingen kom dagen etter en NTB-sak hvor det stod at «Venstres Trine Skei Grande åpner for å endre regjeringsplattformen. Men å trekke seg fra regjeringen er ikke aktuelt».

Samtidig ble innhold fra forhandlingene kjent i flere medier, deriblant TV 2.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sa Frp-leder Siv Jensen til TV 2 tirsdag.

TV 2 vet at signalene fra regjeringspartiene og lekkasjene skapte stor uro blant flere sentrale politikere i Venstre:

De fryktet Skei Grande hadde gitt etter i forhandlingene og at Venstre skal stå igjen som taperen etter tidligere uttalelser.

Elvestuen: – Rykter om Venstre

Lørdag tar Vihode imot Skei Grande i Haugesund. Skei Grande skal åpne filmfestivalen i byen.

TV 2 har spurt Skei Grande om et intervju, men Venstre-lederen har ikke hatt mulighet til å stille opp, ifølge hennes statssekretær.

Venstre-nestleder Ola Elvestuen svarer på vegne av partiledelsen:

– Rykter som verserer i avisene fra andre partier om hva Venstre gjør og mener er krevende å forholde seg til, men jeg kan forsikre May Britt og alle andre kandidater som nå legger ned en fantastisk innsats for klima, bedre byluft og en satsing på kollektivtrafikken at jeg og resten av ledelsen ikke vil bidra til noe som gjør at det vanskeliggjøres lokalt. Tvert om kjemper Venstre for at de skal ha mest mulig virkemidler til å gjøre den jobben etter valget, skriver Elvestuen i en tekstmelding.

Vihovde: – Det kan gå en kule varmt

Til TV 2 avdramatiserer Vihovde den interne meldingen og skylder på lekkasjer fra Frp.