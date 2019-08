Lørdag klokken 13 var det planlagt fengslingsmøte for mannen siktet i drapssaken på Vinstra torsdag kveld.

Men fengslingen blir løst som kontorforretning, da siktede samtykker til fengsling.

– Det blir fire ukers varetekt, villkårene er enda ikke helt klare. Men min klient samtykker til det politiet ber om, sier mannens forsvarer Kåre Lund til TV 2 lørdag formiddag.

Ikke avhørt

Forsvareren vet enda ikke hvordan klienten stiller seg til siktelsen, som lyder på kroppsskade med døden til følge.

– Han har ikke blitt avhørt enda, det har han ikke vært i stand til. Det er heller ikke planlagt noe avhør i nærmeste framtid, sier han.

Det var torsdag klokken 19.21 at operasjonssentralen på Hamar fikk melding om at en blodig og aggressiv mann gikk rundt og banket på dører i et nabolag på Vinstra.

Da de kom til stedet ble mannen pågrepet, og en mann i 60-årene ble funnet død i en bolig like ved.

– Min klient bærer preg av at den siste tiden har vært en turbulent tid, sier Lund.

Tilfeldig offer

Etter det TV 2 erfarer, mener politiet at drapsofferet var et tilfeldig offer.

Kripos bistår politiet i Innlandet med saken.

TV 2 var fredag i nabolaget og snakket med naboer – som er sjokkert over det som har skjedd.

– Alle her kjenner jo hverandre litt, vi sier jo «hei» når vi møtes på gata, og det hender vi tar en kaffe med noen på fellesbenken, sier Ann Jeanette Roven til TV 2.

Hun kaller det som har skjedd ufattelig.

– Jeg klarer ikke se noe motiv, sier hun