Lørdag åpnet Al-Noor-moskéen i Bærum dørene for pressen. Lokalene har vært avsperret siden terrorangrepet sist lørdag.

– Jeg har bildet limt i hodet mitt nå, jeg husker jeg beskrev til operasjonssentralen at jeg ser blodflekker og teller mellom 15 – 20 hylser, sier styremedlem Irfan Mushtaq i Al-Noor, mens han viser frem skadene.

Politiet har gjort undersøkelser i moskéen helt siden angrepet på lørdag. Tirsdag avsluttet krimteknikerne i politiet sine undersøkelser.

Ble angrepet

Forrige lørdag rundt klokken 16, angrep den nå draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (21) moskeen i Bærum. Med flere våpen skal han ha skutt seg inn til menigheten. Etter kort tid blir han overmannet av to eldre menn, Muhammad Rafiq (65) og Muhammad Iqbal (76). Basketaket holdt på i mer enn 20 minutter før politiet kom, ifølge vitner.

– Jeg så at bestefar satt på toppen av terroristen, og sa til politiet at vi har kontroll på han. Jeg løper inn og setter meg ned, vi fikk bundet han fast også måtte jeg spørre bestefar om han kunne holde ut et par minutter til, sier Mushtaq.

Handlingsplan

Fredag måtte menigheten fra Bærum avholde fredagsbønnen sin på Rykkinn skole, moskeen på Skui var fortsatt ikke satt i stand til å huse medlemmene.

Det var færre som møtte opp til fredagsbønn enn vanlig. Flere uttrykker redsel for å komme i moskeen, i frykt for nye angrep.

– Det er klart at det er mange som føler seg i forhold til å ikke tørre å komme til moskeen, fordi man forbinder det med der førsøket på terror ble utført, sier Abdirahman Diriye, leder i Islamsk råd Norge.

Organiasjonen vil nå ha en handlingsplan mot muslimhat, basert på lærdom fra handlingsplanen mot antisemittisme som kom på plass i sin tid.

– Blant annet så bør den inneholde det med å øke kunnskapen om islam, dette må inn i skolen tidlig. Vi må ta høyde for å sikre muslimske moskeer og institusjoner og man bør opprette noe innenfor akademia, altså for eksempel stipendiater som forsker på området.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande besøkte i går World Islamic Mission i Oslo. Dialogmøter på tvers av tro er en del av svaret, mener hun.

– Mange muslimer i Norge sier at de er redde, og ikke føler seg trygge. Er det greit?

– Nei, det er ikke greit, og jeg forstår det ut fra det folk har opplevd. Norge skal være et tolerant land, der folk kan få be til den guden de ønsker. Så må vi klare å skille mellom religionskritikk og det å hate mennesker. Og vi må klare å finne de virkemidlene som gjør at vi utvikler dette i riktig retning, sier likestillingsministeren.