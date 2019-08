Tyskeren sa til BBC at han ikke fryktet for jobben torsdag. Men bare en time etter fredagens 1-2 tap mot Fullham ble det bekreftet at manageren må takke for seg i Huddersfield.

– Huddersfield Town har i kveld avsluttet kontrakten til manager Jan Siewert med umiddelbar virkning, skriver klubben på sin hjemmeside.

Siewert har vært manager for Championship-klubben siden han tok over for David Wagner i januar. Han klarte ikke å unngå nedrykk fra Premier League, og har siden den tid bare vunnet én kamp. Da vant de 1-0 mot Wolverhampton i det som var Siewerts femte kamp som Huddersfield-manager.

Etter tre spilte kamper i årets Championship ligger Huddersfield nå på 20. plass med bare ett poeng.

Manageren var nesten ukjent for engelske fotballfans da han ankom Huddersfield. 36-åringen trente andrelaget til Borussia Dortmund frem til januar i år.