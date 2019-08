Statsekreæteren til Siv Jensen, Atle Simonsen bekrefter at Frp har kalt inn til landstyremøte søndag.

– Vi har kalt inn landsstyre for å orientere de om status i bompengeforhandlingene, sier Simonsen til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer foreligger det ikke en enighet, men partene nærmer seg en løsning.

Det var avisen Nordlys som først omtalte saken. Per-Willy Amundsen, som er stortingsrepresentant for Troms og landsstyremedlem i Frp, sier til avisen at regjeringsdeltakelse er tema for møtet.

– Det er det som ligger i potten, sier han.

Simonsen har ingen kommentar til Amundsens uttalelse.

Møtet vil bli holdt på Fremskrittspartiets partikontor i Oslo sentrum søndag ettermiddag.

– Betyr dette at forhandlingene om bompenger mellom regjeringspartiene er sluttført?

– Det er for tidlig å si, sier Simonsen.

– Men er det gjort fremgang i forhandlingene?

– Vi har bestemt oss for å orientere landsstyret om status, sier statssekretæren, som er partileder Siv Jensens nære rådgiver.

Siv Jensen har gjentatte ganger tidligere sagt at hennes fokus ikke er regjeringsdeltakelse eller ikke, men å vinne fram i forhandlingene.

Omstridt sak

Lederne for regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har siden starten av juni samtalt om lettelser i bilistenes bompengeutgifter. Prosessen ble utløst av et bompengeopprør i Frp. Samtalene er ikke i mål, men under Arendalsuka kom det signaler om at de går mot slutten.

Før mandagens partilederdebatt på NRK var de fire partilederne i regjeringspartiene enige om å si de var nær en løsning.

– Jeg gleder meg til å kunne presentere en enighet snart. Vi nærmer oss en løsning, sa Frp-leder Siv Jensen til TV 2.

Onsdag var signalene fra Trine Skei Grande i motsatt retning:

– Nei, jeg hadde ikke sagt at vi er i nærheten av en enighet, men hvis hun tror vi skal klare å komme til noe nytt, så er det hyggelig, sa Venstre-lederen til TV 2.

Dette vil Frp ha

Frps krav i forkant av forhandlingene var å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene, og si nei til veiprising. Kravene ble fremsatt på et ekstraordinært landsstyremøte i begynnelsen av juni.

Staten tar i år inn omkring 13 milliarder kroner i bompenger. Hvor stort beløpet blir neste år, må regjeringspartiene bli enige om på budsjettkonferansen 28.–29. august.