Sponsorene regelrett kaster millioner av kroner etter Cristiano Ronaldo, som vasser i lukrative tilbud.

Likevel er det ikke alt han stiller opp i som er like vellykket, og nå har hans siste reklamefilm gått viralt.

Reklamen for den Singapore-baserte netthandel-portalen Shopee får nemlig gjennomgå så til de grader på nettet.

Se den absurde reklamen over!

– Jeg kan ikke slutte å le, hvorfor er dette så morsomt, spør en Twitter-bruker.

– Gode Gud. Hva noen folk vil gjøre for penger, skriver en annen.

– Tidenes verste?

GiveMeSport Football spør enkelt og greit:

– Er dette tidenes verste reklame med en fotballspiller? Cristiano Ronaldo, hva har du gjort!?

En annen bruker tror ikke Juventus-stjernen vil sette pris på oppmerksomheten.

– Jeg er sikker på at Ronaldo er henrykt over at dere fikk ham til å se helt latterlig ut.

– Ronaldos verdier passer naturlig

I reklamefilmen scorer Ronaldo på en frisparkperle, men blir målløs når ingen reagerer på målfeiringen hans.

Så ser han på publikum, som i stedet er opptatt med å bla i «Shopee»-appen. Deretter viser dommeren ham et Shopee-kort, før portugiseren fremfører en absurd dans.

– Ronaldos verdier passer naturlig for Shopee. Han er kjent for sitt enorme fokus, sin dedikasjon og besluttsomhet, noe som reflekterer Shopees dype forpliktelse til våre brukere, sier kommersiell direktør Zhou Junjie til Marketing.

Ikke første gang

Det er for øvrig ikke første gangen ting ikke går helt etter planen i en Ronaldo-reklame. I en Nike-reklame for et par år siden, ble det delt et bilde av Ronaldo som ung.

«Denne gutten visste», sto det over Nike-logoen på genseren hans. Problemet? Den unge Cristiano hadde på seg en genser fra Adidas.

I 2014 gikk en absurd reklame for et japansk produkt som skal bidra til å styrke og tone ansiktsmuskulaturen sin seiersgang på nettet.