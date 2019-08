Dæhli knep bronsemedaljen med en forrykende avslutning hvor han slo Emil Svensk med ett sekund.

Bergman var sju sekunder foran Lundanes ved siste besøk på arenaen i Spydeberg, men svensken bommet litt på nest siste post, og Lundanes slo ham med 11 sekunder i mål.

– Det er helt ubeskrivelig. Det har vært veldig mange tanker de siste 48 timene, og jeg er ufattelig stolt over å ha snudd hodet og beina slik at jeg står her nå. Jeg gjorde et veldig, veldig godt løp. Kanskje tapte jeg litt på veivalget opp til 12. post, men ellers var det solid og bra, sa Lundanes til NRK.

Han sa at kampen med seg selv og egne tanker etter langdistansegullet onsdag var viktig.

Utladning

– Så klart var jeg fornøyd, det er ikke til å komme bort fra. VM-gull er utrolig stort, så det blir en utladning. Det løpet satt ekstremt i beina i går (torsdag), men da jeg var ute og luftet meg i morges følte jeg at nå er beina der de skal være og at det kunne bli veldig bra, sa han.

Lundanes løp i mål til ledertid som en av de sist startende. Han kunne ikke starte gullfesten før Lucas Basset var i mål, men franskmannen som hadde ligget langt framme underveis viste seg å være sjanseløs både mot ledertiden og mot Dæhlis tredjeplass. Dermed ble det to norske medaljer også på den andre individuelle distansen i VM.

Lundanes vant onsdagens langdistanse foran Kasper Fosser.

Etterlengtet

Dæhli har gjort det til en vane å avgjøre VM-stafetter for Norge, men han hadde aldri tidligere vunnet en individuell VM-medalje tross en rekke topp-seks-plasseringer.

– Nå er jeg bare superhappy. Dette har vært et mål lenge. VM på hjemmebane er noe man har lyst til å oppleve, og det er utrolig deilig at jeg endelig fikk medaljen jeg har jobbet så lenge for, sa han til NRK.

Han var langt nede etter 6.-plassen på langdistansen.

– Jeg slo kneet under langdistansen, og de som så meg i går var nok skeptiske til at jeg skulle komme til start i dag. Likevel gikk det bra, og jeg jobbet også med det mentale. Onsdag gruet jeg meg da jeg sto på start, i dag gledet jeg meg, sa han.

Tilfreds

Lundanes og Dæhli var de eneste norske startende i fredagens løp, og de ble altså nummer en og tre. Dæhli var slått av vinneren med 29 sekunder, men han kjempet seg foran Svensk som lenge lå an til medalje underveis.

Bergman valgte å være fornøyd med sølvet framfor å ergre seg over at gullet glapp.

– Som onsdag hadde jeg en tung dag fysisk, men jeg var nesten feilfri teknisk. Jeg tror ikke gullet glapp på nest siste post, jeg tapte ikke så mye der. Olav er veldig god og vanskelig å slå på hjemmebane, sa den svenske sølvvinneren.

Lørdag avsluttes VM med stafett. Norges lag består da av Gaute Hallan Steiwer, Lundanes og Dæhli.

