Se Manchester City-Tottenham lørdag fra 18.00 (kampstart 18.30) på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Fire år på rad har Tottenham havnet blant de øverste fire klubbene i Premier League.

Det til tross for at klubben langt ifra har vist samme økonomiske vilje på overgangsmarkedet som en del av de andre topp seks-klubbene.

Det imponerer Manchester City-manager Pep Guardiola, som foran lørdagens oppgjør mot Tottenham benytter anledningen til å hylle Spurs-manager Mauricio Pochettino.

– Det er overveldende. Det er ekstraordinært det Pochettino har fått til, sier Guardiola på fredagens pressekonferanse.

Han påpeker at han gang på gang har uttrykt sin beundring for Tottenhams argentinske manager.

– Jeg tror ikke han har fått noen flere komplimenter fra andre managere enn meg. Det er min mening at han er av høy standard, selv om han ikke tror på meg. Men han er en topp, topp manager, sier Guardiola.

Han påpeker at Tottenham har prestert jevnt over tid.

– I løpet av min tid i England har jeg aldri sagt et galt ord om kvaliteten eller mulighetene i det laget, verken når det kommer til manageren eller laget. Jeg har sagt det så mange ganger at det ikke er vits å gjenta. Det er et sterkt lag. Et godt lag, sier Guardiola.

Tror Sterling kan nå 30 mål

Han fikk en drømmestart på årets Premier League-sesongen da City vant hele 5-0 borte mot West Ham i åpningsrunden. Med tre mål der ble Raheem Sterling den store helten.

På fredagens pressekonferanse handlet mye om nettopp Sterling. Blant annet lurte en journalist på om Guardiola så på eleven sin som den beste spilleren i ligaen for øyeblikket.

– Raheem er en av de beste. Men se på spillerne hos topp-seks-lagene, det er mange utrolig gode spillere der, sier Guardiola.

Han var likevel kjapp med å legge til at han hele tiden forventer mer av Sterling. Guardiola er klar på at utviklingen må fortsette.

I fjor ble det totalt 25 scoringer på Sterling i ligaen, FA-cupen og Champions League-totalt sett.

– Kan Sterling nå 30 mål i år?

– Ja, forhåpentligvis. Det vil være bra for han og laget, svarte Guardiola.

– Hva må til?

– Manageren må bestemme at han skal få spille. Og foran mål må han score. Han kan gjøre det. Men skal jeg være helt ærlig har jeg ikke snakket med de framme der om hva som er drømmene deres på slike ting. Jeg er glad når de scorer, men mål er en konsekvens av hvordan vi spiller. Det viktigste er hva spillerne gjør for laget, sier City-sjefen.

Husk Tottenham - Manchester City på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag klokken 18.30. Sendestart 18.00!