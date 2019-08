Real Sociedad-trener Imanol Alguacil hadde bare lovord å komme med da han ble spurt om inntrykket av Martin Ødegaard. 20-åringen ankom nylig klubben på utlån fra La Liga-kollega Real Madrid.

– Ødegaard er veldig hardtarbeidende. Han tenker fotball 24 timer i døgnet. Martin er viktig for oss. Han har mange gode kvaliteter og et stort talent, og det er viktig for oss å dra nytte av det, sier Alguacil.

– Som jeg har sagt tidligere så har vi vært så heldige at vi har hatt alle de nye spillerne fra den første dagen. De har funnet seg godt til rette i både laget og klubben. Det er jeg veldig fornøyd med.

Denne helgen venter sesongstart i La Liga. Lørdag gjester Ødegaard og Real Sociedad Valencia på Mestalla. Alguacil holder kortene tett til brystet, og vil ikke røpe om nordmannen blir å se på banen.

– Han har lik sjanse som resten av laget. Vi tar ut en tropp på 19 stykker. Hvis han er blant de 19, har han mulighet til å få spille, smiler treneren.

Ødegaard uttalte til TV 2 tidligere i sommer at han skulle gjøre sitt på trening for å få stille i første seriekamp.

– Det er tøff konkurranse og mange spillere, så sånn vil det alltid være. Men det kjennes bra og jeg er klar til å bidra, men jeg stresser ikke så mye om jeg skal spille fra kamp én, to eller ti. Det er ikke så nøye. Men å komme meg gradvis inn i ting, det har jeg tro på, sa Ødegaard den gang.

Det kan likevel se lyst ut for nordmannen. Han er den som har spilt flest minutter for Real Sociedad i sesongoppkjøringen, og har fått gode svar på hvor han ønsker å spille på banen. Og dét bare etter en måned i den spanske klubben.

– Jeg som bestemmer

Tidligere denne uken lettet hovedpersonen selv på sløret. Fotballtalentet virker fornøyd med situasjonen i Spania, og understreket at han selv tar valgene som omhandler fremtiden.

– Alle folkene rundt meg er veldig tydelig på det. Det er jeg som bestemmer, Madrid også, de er veldig tydelige på at det er jeg som bestemmer. Det er jeg som velger og føler hva som er best for meg. Alle rundt meg inkludert Madrid har vært veldig tydelig på at det er jeg som tar valgene, sa Ødegaard i podkasten LaLigaLoca.

Og det ser ut til å fungere. Nordmannen brukte bare 14 minutter på å markere seg i La Real-debuten tidligere i sommer. Da stod han for den målgivende pasningen til Aihen Muñoz.

Stor spenning

Ødegaard ble presentert som Real Madrid-spiller allerede i en alder av 15. Siden den gang har 20-åringen hatt flere vellykkede låneopphold. Derfor var det knytt stor spenning til om unggutten ville bli solgt fra Real Madrid, eller om han ble sendt ut på et nytt lån. I begynnelsen av juli ble det bekreftet at det endte med det siste.

Ødegaard hadde en glimrende sesong for Vitesse forrige sesong med elleve mål og tolv målgivende på 39 kamper i alle turneringer. I tillegg har han spilt seg til en fast plass på landslaget.