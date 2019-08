Bethany (22) risikerer å bli blind etter hun kokte egg – nå advarer hun andre

– Det er helt åpenbart at dette er farlig, ettersom flere personer har opplevd samme type eksplosjon etter de kokte egg i mikrobølgeovnen. Jeg kommer aldri til å gjøre det igjen, og jeg håper ingen andre gjør det heller.

Farlig med skall

Flere utenlandske medier har forsøkt å komme i kontakt med nettsiden Rosser oppga at hadde oppskriften på å koke egg i mikrobølgeovn.

Siden finnes ikke lenger, og nettsiden har ikke besvart henvendelsene. I teksten som skal ha stått på nettsiden, stod det at man måtte tilsette salt for å unngå at egg eksploderer.

Det skal ha vært oppgitt at eksploderende egg er mye farligere enn det høres ut, og at det er en risiko om man ikke putter salt i vannet.

Ifølge Klikk.no lager den raske og intense varmen som oppstår inne i en mikrobølgeovn damp inne i egget. Siden dampen ikke har noen steder å slippe ut fra skallet, så ender egget med å eksplodere av trykket.